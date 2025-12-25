AKTUELNO

Zadruga

Ako moram da imam treću osobu u odnosu, ne moram i četvrtu: Anita strahuje da joj Maja ne uništi vezu, jasno dala instrukcije Luki za ponašanje (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoko!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Anitu Stanojlović.

Zašto Luki ljubomrišeš na Maju i zašto ste se svađali u krevetu posle Pretresa?

- Ne ljubomorišem na Maju, samo sam mu rekla da mora d aima granicu jer ja ne dozvoljavam neke stvari kao Aneli. Ako moram da imam treću osobu u odnosu, ne moram i četvrtu. Nismo se svađali samo nismo ukapirali jedno drugo. Dača mi je rekao da je dobacio nešto oko slikanja, ali su mi Luka i Asmin rekli drugačije. Verujem Luki dok ne dođe do klipa - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

Aneli, sem sa Neriom sa kim će ti biti najdraža novogodišnja slika?

- Sa Anđelom. Samo sa Anđelom i Ivanom jer su moji prijatelji - rekla je Aneli.

Anita, da li stavrno veruješ Mini?

- Verujem joj sto posto. Od početka smo napravile iskrenu relaciju. Od prvog dana je iskrena kao i ja prema njoj - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Potrebno je vreme, ali ja sam istinski iskrena prema njoj - rekla je Mina.

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

Majka Sare Stojanović u paklu zbog njene veze sa Saletom Luksom: Moram da joj pomognem da sebi ne uništi život!

Zadruga

Moram da krenem da se s*ksam: Maja strahuje da će se ugojiti, rešila da se baci na vrele akcije! (VIDEO)

Zadruga

Nemoj da se igraš sa mojim mozgom: Miljani pao mrak na oči, više ne može da trpi Asminovo ponašanje prema Aneli (VIDEO)

Domaći

RASPLAKALA KARLEUŠU! Kandidatkinja otkrila da joj je Jelena uzor: Došla sam zbog nje, ne moram da prođem! (VIDEO)

Zadruga

Moram da priznam da je odron: Alibaba ne dolazi sebi od šoka zbog žestokog s*ksa Luke i Aneli! (VIDEO)

Zadruga

NAGLI PREKID EMISIJE! Darko se obratio Luki Vujoviću, Aneli ga namerno pecnula, on joj žestoko odbrusio (VIDEO)