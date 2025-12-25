Ako moram da imam treću osobu u odnosu, ne moram i četvrtu: Anita strahuje da joj Maja ne uništi vezu, jasno dala instrukcije Luki za ponašanje (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Anitu Stanojlović.

Zašto Luki ljubomrišeš na Maju i zašto ste se svađali u krevetu posle Pretresa?

- Ne ljubomorišem na Maju, samo sam mu rekla da mora d aima granicu jer ja ne dozvoljavam neke stvari kao Aneli. Ako moram da imam treću osobu u odnosu, ne moram i četvrtu. Nismo se svađali samo nismo ukapirali jedno drugo. Dača mi je rekao da je dobacio nešto oko slikanja, ali su mi Luka i Asmin rekli drugačije. Verujem Luki dok ne dođe do klipa - rekla je Anita.

Aneli, sem sa Neriom sa kim će ti biti najdraža novogodišnja slika?

- Sa Anđelom. Samo sa Anđelom i Ivanom jer su moji prijatelji - rekla je Aneli.

Anita, da li stavrno veruješ Mini?

- Verujem joj sto posto. Od početka smo napravile iskrenu relaciju. Od prvog dana je iskrena kao i ja prema njoj - rekla je Anita.

- Potrebno je vreme, ali ja sam istinski iskrena prema njoj - rekla je Mina.

