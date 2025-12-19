NAGLI PREKID EMISIJE! Darko se obratio Luki Vujoviću, Aneli ga namerno pecnula, on joj žestoko odbrusio (VIDEO)

AKTUELNO

NAGLI PREKID EMISIJE! Darko se obratio Luku Vujoviću, Aneli ga namerno pecnula, on joj žestoko odbrusio (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Voditelj i predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević, saopštio je Luki Vujoviću da mu je hrana stigla, s obzirom na to da se brinuo oko toga, ali ga je Aneli Ahmić pecnula.

Foto: TV Pink Printscreen

- Stigla mi je informacija da je Luki stigla hrana, možda nije naznačeno, tako da nema potrebe da razvijaš filmove - rekao je Darko.

- Jako bitna stvar, onaj, hrana - rekla je Aneli.

- Bitno mi je, bitnije nego taj tvoj cirkus i predstave - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

