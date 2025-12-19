NAGLI PREKID EMISIJE! Darko se obratio Luki Vujoviću, Aneli ga namerno pecnula, on joj žestoko odbrusio (VIDEO)

Žestoko!

Voditelj i predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević, saopštio je Luki Vujoviću da mu je hrana stigla, s obzirom na to da se brinuo oko toga, ali ga je Aneli Ahmić pecnula.

- Stigla mi je informacija da je Luki stigla hrana, možda nije naznačeno, tako da nema potrebe da razvijaš filmove - rekao je Darko.

- Jako bitna stvar, onaj, hrana - rekla je Aneli.

- Bitno mi je, bitnije nego taj tvoj cirkus i predstave - rekao je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić