Nemoj da se igraš sa mojim mozgom: Miljani pao mrak na oči, više ne može da trpi Asminovo ponašanje prema Aneli (VIDEO)

Žestoko!

Nakon što je Asmin Durdžić u emsiji "Pitanaj novinara" javno isponižavao Aneli Ahmić sa kojom ima dete, Miljana Kulić je uzela stvar u svoje ruke i očitala mu lekciju.

- Ti imaš šizofreniju. Jedan dan pričaš jedno, drugi drugo, treći treće - rekla je Miljana.

- Kajem se, neću više da je vređam - rekao je Miljan.

- Ona polupana, a ti se kaješ. Kad prođe Božić, ja ovo da trim ne mogu. Ti si budala na kvadrat! Nije lepo Asmine - rekla je Miljana.

- Kajem se- rekao je Asmin.

- Šta ona ima od tvog kajanja? Opet se vezala za tebe i šta ćeš sad?! Ne znaš... Nemoj da se igraš sa mojim mozgom! - rekla je Miljana.

Autor: A.Anđić