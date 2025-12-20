AKTUELNO

Nemoj da se igraš sa mojim mozgom: Miljani pao mrak na oči, više ne može da trpi Asminovo ponašanje prema Aneli (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Žestoko!

Nakon što je Asmin Durdžić u emsiji "Pitanaj novinara" javno isponižavao Aneli Ahmić sa kojom ima dete, Miljana Kulić je uzela stvar u svoje ruke i očitala mu lekciju.

- Ti imaš šizofreniju. Jedan dan pričaš jedno, drugi drugo, treći treće - rekla je Miljana.

- Kajem se, neću više da je vređam - rekao je Miljan.



Sramota me, ljubio sam se za tri piva! Aneli se raspala na komade nakon što je Asmin ponovo zalepio za dno: Zamisli da šetam sa njom, a ona bila trudn

- Ona polupana, a ti se kaješ. Kad prođe Božić, ja ovo da trim ne mogu. Ti si budala na kvadrat! Nije lepo Asmine - rekla je Miljana.

Foto: TV Pink Printscreen



Karambol u Pitanjima novinara! Alibaba ponovo doveo Aneli do ludila, ona skočila i odjavila ga za sva vremena (VIDEO)

- Kajem se- rekao je Asmin.

- Šta ona ima od tvog kajanja? Opet se vezala za tebe i šta ćeš sad?! Ne znaš... Nemoj da se igraš sa mojim mozgom! - rekla je Miljana.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A.Anđić

