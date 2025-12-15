AKTUELNO

Zadruga

Hteli ste da prebacite loptu na nas! Aneli uništila Anitu, a onda se obratila Hani: Objavi to na sajtu za odrasle! (VIDEO)

Žestoko!

Aneli Ahmić je nastavila sa podelom budžeta, a mali budžet dala je Jovani Mitić advokatici.

- Ja smatram da si ti kvalitetna žena, nervira me kad skačeš, dereš se, generalno mislim da si dobra osoba, nekad kad ti kažem pali ili tako nešto, nemoj misliti da mislim nešto loše o tebi - rekla je Aneli.

- Mislim da ti nisi u stanju da imaš partnera, da treba da se posvetiš sebi i svom detetu - rekla je Jovana.

Nakon toga, mali budžet dala je i Aniti Stanojlović.

- Anita mali budžet, ja i ti smo se izvređale, ti si me optužila da muvam Filipa, ispostavilo se da ti muvaš Luku i on tebe. Hteli ste da prebacite loptu na nas, da mene i Filipa ukanalite. Pričala si da ti je samo stalo do Filipa, strašne stvari si mi izgovorila, posle one svađe mislim da nećemo više imati komunikaciju - rekla je Aneli.

- Hana mali, mislim da nagovaraš Naria da priča neke stvari, kad se ugasi tema iznosiš neke nove laži i bljuvotine, to nije lepo. On šta god je izneo rekao je o svojoj majci ali ne treba ti da ga nagovaraš, smišljaš planove. Čula sam da si mu rekla da je kreten, debil, smatram da ćeš tek početi da ga vređaš, da nije sve tako bajno i sjajno. Možeš da objaviš na sajtu za odrasle to što pričaš da imaš snimak kako je meni neko gurao nogu u polni organ - rekla je Aneli.

- Ništa ja njega ne govorim, ja neću da se petljam. Nas dvoje imamo krasan odnos. Ti kao žena možeš da shvatiš što mene vređa što on ne skače za mene. Nisam ga napadala da skače na svoju tetku. Kad se tvoja sestra ne bi mešala, naša veza bi bila idealna, a mi se volimo najviše na svetu

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

