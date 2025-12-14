Time što uskraćuje dete za roditelja, nije dobar roditelj: Vanja Prodanović raspalila po Milici, podržala Sofiju i Terzu, a onda je Mića dao svoj sud (VIDEO)

Žestoko!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Viktoru Gagiću, kako bi izneo svoju nominaciju.

- Terza i ja smo imali normalan odnos, ti si dozvolio da u alkoholisanom stanju meni kažeš neke stvari. Distanca između mene i tebe je sada korektna, pričali smo, rešili smo. Što se tiče Sofije, mislim da si ono namazano sa Milanom uradila da bi izazvala njegovu reakciju i da si videla na čemu si. Ostaviću Sofiju, šaljem Terzu - rekao je Viktor.

- Počeću od Terze, moj utisak je od prošle sezone bio je katastrofa. Plačeš za Milicom, radiš sa Sofijom šta radiš., onda nju ostavljaš, gledala sam te kao nezrelog pubertetliju. Što se Milice tiče, kada neko kao druga strana u tom nekom ratu, koristi dete i uskraćuje dete za roditelja, mislim da nije dobar roditelj, iako daje sve. O Sofiji sam imala pogrešno mišljenje, gledala sam je kao starleticu željnu pažnje, bila si mi perfidna, ne baš dobronamerna, a sada si me demantovala. Negde si slična meni, dopada mi se tvoj miran karakter i tvoja odmerenost. Ostaviću Sofiju, šaljem Terzu - rekla je Vanja Prodanović.

- Terzu znam preko 10 godina, on je iz mojih krajeva, on je emotivan i dobar dečko. Imamo poštovanja jedno prema drugom, neću da se mešam u odnos sa Milicom, želim ti od srca da to rešiš. Ostaviću Sofiju, šaljem Terzu - rekao je Ilija.

- Ja ću opet dati šansu ovim ljudima, iako sam im dao šansu kada im je bilo najgore, doživeo sam linč od svih, a pored mene je bila tu i Milena. Sada o njima govore sve najbolje oni koji su njega nazivali najgorim čovekom, a nju najvećom ku*vetinom. Sofija je neko ko je imao hrabrosti da uradi to što je uradila, ja to poštujem. Ja njoj zameram dosta stvari, na primer, kada Stefanu Kariću nisi rekla u oči ono što misliš. Meni ste vi dokazali svoje emocije na žurci u izolaciji. Mene si lagala u oči i govorila si mi da ti se sviđa Milan. Imate punu moju podršku! Neko si ko je sklon manipulacijama, izvrtanju istine, da pamtiš i da vratiš, mene si u više navrata lagala. Ja kada sam pričao da Luka i Terza nisu nikakvi prijatelji, to mi se najviše zameralo. Pokazalo se da sam bio u pravu, jer mu je Terza u oči rekao pre par dana, da nisu nikakvi prijatelji. Kod prijatelja toga nema. Terza lako dopušta ljudima da mu budu bliži, pa se tako nešto desi. Ima bahato ponašanje, ima pogan jezik, ali isto tako ima emociju i razumevanje za neke stvari. Šaljem Terzu, ostavljam Sofiju - rekao je Mića.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić