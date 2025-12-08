BRANIŠ K*RVE PO RIJALITIJU, A NEMARAN SI PREMA SVOM DETETU! Uroš ugasio Terzu jednom rečenicom, Bora SE PUŠI! (VIDEO)

Žestoko!

Učesnici ali i gledaoci danas biraju najsujetniju osobu u Beloj kući, a naredni je reč dobio Bora Terzić Terza.

- Najsujetnija i najljubomornija osoba u kući je Uroš, opet nije bio na intervjuu sa Darkom, potesao se - naveo je Terza.

- Braniš k*rve po rijalitiju a nemaran si prema svom detetu - rekao je Uroš.

- Drugi je Bebica, ti si p*čkica mala. Treća osoba je Luka, moraću da ga navedem, sve ove stvari što radi pokazao je sujetu prema Asminu i prema svojoj devojci kada je video šta se dešavalo u izolaciji, ne znam kako je mogao da pređe preko toga - rekao je Terza.

Sledeća je svoj sud dala Sofija Janićijević.

- Lako je biti pobednica, kraljica, lavica a posle par pića znamo gde najbolje izdominirate, ne bih da budem pobednica ni kraljica. Na prvom mestu je Ivan jer pokazuje sujetu prema Dači zbog njegovog kapaciteta, na drugom mestu je Luka, on je toliko sujetan i na svoju temu, mora da se meša u svaku, a na trećem mestu mi je Milan, koji je pokazao sujetu prema Terzi - rekla je Sofija.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.