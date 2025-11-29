NJIH NORA NE ZANIMA: Miljana oplela po Asminu, otkrila da koristi Aneli za svoju igru, pa Maju komentarima vratila na fabrička podešavanja (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija "Pitanja novinara", a novinar Darko Tanasijević postavio je pitanje Luki Vujoviću:

- Kako komentarišeš odnos Aneli i Asmina?

- Glupo bi bilo da ja to komentarišem jer Aneli i ja smo stavili tačku na naš odnos, a svaki moj komentar bio bi da sam ja ljubomoran, da ne želi dobro jednom detetu - rekao je Luka.

- Miljana, opet imamo ljubavni trougao? - upitao je Darko Miljanu.

- Ima tu svega, ponovo je Maja treća osoba, ona se prebacila u deo sobe, gde spava osoba koja je uhodi, zajedno jedu posle svake emisije: Od toliko ljudi u kući, Asmin sprema Maji doručak, on joj priži jaja i viršle, da bi ostao duže sa njom, da ne ide sa Aneli u izolaciju. Maja je kao bežala od psihopate, a sada mu se opet približila i to je sve opriča zarad rijalitija. Moram da kažem da Aneli nije bila sigurna šta želi od Asmina, a sada kada je on sa Majom, ona juri za njim, on ima cilj da dokaže da je ona lagala. Njima Nora uopšte nije tema, njih ona ne iteresuje - rekla je Miljana.

