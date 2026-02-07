Razvezala jezik: Jovana pevačica nikad žešće udarila na Aneli, pa priznala da je Maja baš povredila! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja novinara'' voditelj Darko Tanasijević dao je reč Jovani Cvijanović kako bi progovorila o An﻿eli Ahmić i Majom Marinković.

- Jovana, odjavile su te Ceca i Jeca - rekao je Darko.

- Sećam se da me ponižavala i u Eliti 7 da sam beton liga, a ja sam njoj iz najbolje namere pričala da se skloni od Aneli. Ja ne znam što su mi ovako ludoj verovali kako oni kažu - rekla je Jovana.

- Koliko ti smeta što te mnogi potcenjuju i da li to rade Aneli i Maja? - upitao je Darko.

- Neka rade šta hoće, meni je bitno šta je napolju i šta se dešava napolju. Aneli mene ne može da potcenjuje, ona mene nije pitala kako joj je ćerka već šta joj sestra vozi. Ona može da kaže da ja nisam dobro, ali njeni postupci govore o njoj - rekla je Jovana.

- Koliko ti je blamantno to što se Maja i Aneli vodaju zajedno? - upitao je Darko.

- Blam totalni. Maja je mene ponižavala da sam beton liga, a ja Maju gledam i dalje kao drugaricu - rekla je Jovana.

- Je l' ćeš se družiti sa Majom i Aneli? - upitao je Darko.

- Maja me povredila, a sa Aneli se nikad nisam družila - rekla je Jovana.

Autor: N.Panić