AKTUELNO

Zadruga

Razvezala jezik: Jovana pevačica nikad žešće udarila na Aneli, pa priznala da je Maja baš povredila! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'' voditelj Darko Tanasijević dao je reč Jovani Cvijanović kako bi progovorila o An﻿eli Ahmić i Majom Marinković.

pročitajte još

Uspešno smirio strasti u Beloj kući: Miki Dudić zaštitio Milenino ime po ko zna koji put, spasio je od još jedne ture loših komentara (VIDEO)

- Jovana, odjavile su te Ceca i Jeca - rekao je Darko.

- Sećam se da me ponižavala i u Eliti 7 da sam beton liga, a ja sam njoj iz najbolje namere pričala da se skloni od Aneli. Ja ne znam što su mi ovako ludoj verovali kako oni kažu - rekla je Jovana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Koliko ti smeta što te mnogi potcenjuju i da li to rade Aneli i Maja? - upitao je Darko.

- Neka rade šta hoće, meni je bitno šta je napolju i šta se dešava napolju. Aneli mene ne može da potcenjuje, ona mene nije pitala kako joj je ćerka već šta joj sestra vozi. Ona može da kaže da ja nisam dobro, ali njeni postupci govore o njoj - rekla je Jovana.

pročitajte još

Saterana u ćošak! Kačavenda zbog pitanja o Marku Đedoviću ne zna gde se nalazi, Anđelo jedva dočekao da je stavi na stud srama:Meni mama nije pokaziva

- Koliko ti je blamantno to što se Maja i Aneli vodaju zajedno? - upitao je Darko.

- Blam totalni. Maja je mene ponižavala da sam beton liga, a ja Maju gledam i dalje kao drugaricu - rekla je Jovana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' ćeš se družiti sa Majom i Aneli? - upitao je Darko.

- Maja me povredila, a sa Aneli se nikad nisam družila - rekla je Jovana.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

RAZVEZALA JEZIK: Sara Stojanović kao nikad do sada oplela po Sofiji Janićijević, pa negirala da joj je okrenula leđa! (VIDEO)

Domaći

Hoće da kazni njega, ali kažnjava sebe: Jovana Govedarica razvezala jezik o Milici Veličković, pa joj preporučila da hitno ode kod psihoterapeuta! (VI

Zadruga

Karambol bivših prijatelja: Ivanu pukao film i nikad žešće izvređao Aneli, ona razvezala jezik i vratila duplo! (VIDEO)

Zadruga

SITA JE MONSTRUM! Maja razvezala jezik, demolirala Ahmiće kao nikad pre! Asmin dolio ulje na vatru: Platila je ljude da zapale auto... (VIDEO)

Zadruga

Onakve uvrede mu nikad neće oprostiti: Jovana advokatica priznala da Boru ne može da smisli, on ćuti kao zaliven! (VIDEO)

Zadruga

Razvezala jezik i unakazila ih: Aneli osula rafalnu paljbu po Luki i Aniti, oni manji od makovog zrna! (VIDEO)