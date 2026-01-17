AKTUELNO

Zadruga

RAZVEZALA JEZIK: Sara Stojanović kao nikad do sada oplela po Sofiji Janićijević, pa negirala da joj je okrenula leđa! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Učesnici Elite danas biraju najlukaviju osobu. Naredna je svoj stac iskazala Sara Stojanović.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pre dva meseca sam za jednu rekla da je zmija i opasnica. Kad sam ja bila u odnosu sa Saletom, peckala ga je konstantno. Ja ovde ne mogu da izdam nekog ko mi je poznanik. Na drugom mestu je Ivan, on nije ispao lukav prema meni, ali je premazan svim bojama. Treća osoba je Uroš - rekla je Sara.

- Na prvom mestu je Sofija. Izgubila je Terzu, a i Milana. Na drugom mestu je Anita, a na trećem je Hana. Sve su mislile da su mnogo pametne, a zapravo se vidi koliko su kvarne - kazala je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.

