PREDSTAVILA SAM SEBE KAO LOŠU DEVOJKU: Sara Stojanović progovorila o svojim lošim postupcima, pa pokazala da NIJE PREBOLELA Luksa! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Učesnici Elite danas govore o stvarima na koje su ponosni kad su u pitanju njihovi postupci u rijalitiju, kao i koji postupak bi rado izbrisali gumicom da mogu.

Nareda je reč dobila Sara Stojanović.

Foto: TV Pink Printscreen

- Greška moja najveća je jer sam na početku Elite lupetarala i govorila da mi se dopadaju neki učesnici. Ponižavali su me, dozvolila sam sebi ono što nisam smela. Ulazila sam iz odnosa u odnos. Predstavila sam sebe kao lošu devojku i nisam znala kako sebe da odbranim. Previše sam nekim ljudima dala na značaju, a sebe srozala. Greška mi je jer sam govorila da sa Saletom pravim decu, a nismo se dovoljno ni poznavali. Pozitivne stvari su te što sam naučila da operem veš i da se obučem sama, jer mi je do sada majka stalno pronalazila odevne kombinacije. Istina je da sa Saletom nisam imala neke sjajne trenutke, ali sam se pored njega najviše smejala, bila sam presrećna i moje emocije su bile veoma iskrene. Greška mi je što sam bila sa Muratom, a nisam prebolela Saleta, eto - kazala je Sara.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

