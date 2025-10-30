AKTUELNO

Zadruga

DOSEGLA SAM VRH PONIŽENJA: Sara Stojanović se uhvatila i za poslednju slamku spasa, pokušala pesmom da odobrovolji Luksa! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Sara Stojanović nastavila je trči za Tošom, kako bi mu pričala o njenoj tugi zbog raskida sa Saletom Luksom.

Foto: TV Pink Printscreen

- Možemo i da zapevamo:''Zar ne znaš da prava ljubav godine ne broji? Zar ne vidiš da mi tvoja mladost lepo stoji'' - pevala je Sara.

- Sale, ajde, zove te i Toša, ajde, izađi samo makar sad - kazala je Vanja Živić.

- Tošo, ne može meni da kaže Sara kako je bolje je*e bivši, o čemu se ovde radi - rekao je Luks.

- Nije tačno. Iz korena sam se promenila zbog njega. Meni je stalo do Luksa, to je jedina istina - rekla je Sara.

- Stalo ti jeste, al' do čega, ne znam - kazao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

POPUSTILE KOČNICE: Luks i Sara Stojanović se prepustili strastima, započeli igrarije ispod pokrivača! (VIDEO)

Zadruga

Opa! Sara uhvatila Luku u laži, on odbrusio: Sada kada vidim, za mene je namerno! (VIDEO)

Zadruga

SATERAN U ĆOŠAK! Učesnici optužili Milovana da Aleks gleda kao slamku spasa, on priznao SVE: KALKULISAO SAM! (VIDEO)

Zadruga

VESELJAK U DUŠI: Sara Stojanović otkrila kad napravi izuzetak i ne izađe u noćni provod! (VIDEO)

Zadruga

Kakav sedmi, o čemu se ovde radi? Sara dobila amneziju na broj svojih partnera, ubeđena da je ljubav između nje i Luksa OGROMNA (VIDEO)

Zadruga

Pomrsila sve konce podelom: Zorica naletela ne žestoku osudu zbog poniženja Mikija Dudića, ovim potezom pokušala da se izvadi (VIDEO)