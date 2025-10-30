DOSEGLA SAM VRH PONIŽENJA: Sara Stojanović se uhvatila i za poslednju slamku spasa, pokušala pesmom da odobrovolji Luksa! (VIDEO)

Šok!
Sara Stojanović nastavila je trči za Tošom, kako bi mu pričala o njenoj tugi zbog raskida sa Saletom Luksom.
- Možemo i da zapevamo:''Zar ne znaš da prava ljubav godine ne broji? Zar ne vidiš da mi tvoja mladost lepo stoji'' - pevala je Sara.
- Sale, ajde, zove te i Toša, ajde, izađi samo makar sad - kazala je Vanja Živić.
- Tošo, ne može meni da kaže Sara kako je bolje je*e bivši, o čemu se ovde radi - rekao je Luks.
- Nije tačno. Iz korena sam se promenila zbog njega. Meni je stalo do Luksa, to je jedina istina - rekla je Sara.
- Stalo ti jeste, al' do čega, ne znam - kazao je Toša.
