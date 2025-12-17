Sara smuvala Murata: Luks unakazio i nju i njenu majku, ona za dan prebolela kosmičku ljubav! (VIDEO)

Šok!

U toku je radio-emisija "Amnezija", koju vode i uređuju Bora Santana i Filip Đukić. Oni su ugostili Saleta Luksa koji je komentarisao krah ljubavi sa Sarom Stojanović i Iliju Pčenicu koji je dao sud o aktuelnim dešavanjima.

- Čuli smo da su se smuvali Murat i Sara, kako komentarišeš? - pitao je Bora.

- Devojka je maksimalni folirant, lažne suze, lažne priče. Mislim da je keva srećna, treba da skoči lastu sa terase. Divno dete, to je ona i tek će da pokaže ko je i šta je - govorio je Sale.

- Slatko sam se nasmejala, moju majku niko više da nije uzeo u usta. Murat i ja smo se poljubili tri puta srpski. Ja Murata gledam kao prijatelja. Možda ću sad da ispadnem malo bezobrazna, a to sam uradila jer sam izazvala nečiju reakciju i dobila sam je. Želim ti da nađeš devojku koja je viša od mene za glavu i da joj ne vređaš porodicu. Ja sam tebe zavolela, ali kad ti se nešto skuplja danima, prekipalo mi je. Shvatila sam da nismo jedno za drugo, precrtala sam te - pričala je Sara.

- Mislim da je Asmin osoba koja može stvarno da smiri Aneli. Voleo bih da izađu zajedno, pa kao drugari i da su rešili problem koji traje dve i po godine unazad. Što se tiče Luke i Filipa, tu kao da Luka ne može da skapira. Ako smo prijatelji 30 godina nebitno je da li je kombinacija ili devojka. Mislim da se Anita igrau toj priči, a da se Luka pogubio i da pod hitno treba da se sabere jer on u ovom rijalitiju ne zna gde udara - govorila je Ilija.

