AKTUELNO

Zadruga

Sara smuvala Murata: Luks unakazio i nju i njenu majku, ona za dan prebolela kosmičku ljubav! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

U toku je radio-emisija "Amnezija", koju vode i uređuju Bora Santana i Filip Đukić. Oni su ugostili Saleta Luksa koji je komentarisao krah ljubavi sa Sarom Stojanović i Iliju Pčenicu koji je dao sud o aktuelnim dešavanjima.

- Čuli smo da su se smuvali Murat i Sara, kako komentarišeš? - pitao je Bora.

- Devojka je maksimalni folirant, lažne suze, lažne priče. Mislim da je keva srećna, treba da skoči lastu sa terase. Divno dete, to je ona i tek će da pokaže ko je i šta je - govorio je Sale.

pročitajte još

Bez dlake na jeziku: Anđelo dao sud o odnosu Anite i Luke, dao podršku Filipu! (VIDEO)

- Slatko sam se nasmejala, moju majku niko više da nije uzeo u usta. Murat i ja smo se poljubili tri puta srpski. Ja Murata gledam kao prijatelja. Možda ću sad da ispadnem malo bezobrazna, a to sam uradila jer sam izazvala nečiju reakciju i dobila sam je. Želim ti da nađeš devojku koja je viša od mene za glavu i da joj ne vređaš porodicu. Ja sam tebe zavolela, ali kad ti se nešto skuplja danima, prekipalo mi je. Shvatila sam da nismo jedno za drugo, precrtala sam te - pričala je Sara.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mislim da je Asmin osoba koja može stvarno da smiri Aneli. Voleo bih da izađu zajedno, pa kao drugari i da su rešili problem koji traje dve i po godine unazad. Što se tiče Luke i Filipa, tu kao da Luka ne može da skapira. Ako smo prijatelji 30 godina nebitno je da li je kombinacija ili devojka. Mislim da se Anita igrau toj priči, a da se Luka pogubio i da pod hitno treba da se sabere jer on u ovom rijalitiju ne zna gde udara - govorila je Ilija.

pročitajte još

Pljušte poljupci: Luku baš pogodilo što je ostao bez prijatelja Filipa, odmah u krevetu dohvatio Anitu! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

POPUSTILE KOČNICE: Luks i Sara Stojanović se prepustili strastima, započeli igrarije ispod pokrivača! (VIDEO)

Zadruga

Nikad nisam bio lud za njom: Alibaba unakazio Aneli priznanjem, ona pala u očaj i ostavila Luku! (VIDEO)

Zadruga

IMAM EMOCIJE PREMA NJEMU: Aneli izjavom razbesnela Ivana, Asmin stao u njenu zaštitu: ZALJUBLJEN SI U NJU I LJUBOMORAN NA MENE! (VIDEO)

Zadruga

Stara ljubav zaborava nema: Sunčica nahvalila Murata, priznala da je i posle raskida uvek tu za nju! (VIDEO)

Zadruga

Sara trudna?! Luks i ona bacili sve u rebus, Miljana skočila kao oparena, Stojanovićeva priznala: Mi smo zajedno od 22. oktobra, a on je stariji 22 go

Domaći

NE MOGU DA SE OBUZDAJU! Sara i Luks zapalili Šimanovce vrelim poljupcima: Ajde samo malo, gurni! (VIDEO)