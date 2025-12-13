AKTUELNO

Zadruga

IMAM EMOCIJE PREMA NJEMU: Aneli izjavom razbesnela Ivana, Asmin stao u njenu zaštitu: ZALJUBLJEN SI U NJU I LJUBOMORAN NA MENE! (VIDEO)

Šok!

Učesnici danas biraju osobu koja stalno izvrće istinu. Naredni je svoj stav iskazao Ivan Marinković.

Foto: TV Pink Printscreen

- Na prvom mestu je Asmin. Ništa ne mogu da mu verujem. Aneli, Asmin je govorio da si devojka s kojom može bilo koji muškarac da opšti ako popiješ više u diskoteci, a ti posle svega što je izrekao na tvoj račun, ležeš s njim u krevet i govoriš kako ne znaš zašto si to uradila, što je klasično pravdanje. Učesnici ovde ne znaju da mu odbruse, te on sam sebi daje kredibilitet da okreće svakog kako želi i stvari na svoju vodenicu. On je dokazao da je ovde zapravo zbog Aneli, to je činjenica. Ja sam rekao da su Aneli i Maja pogubne da određenu sortu muškaraca, rekao sam da će se Aneli teško otarasiti Asmina - rekao je Ivan.

- Nikada se neću otarasiti. Imam emocije, šta ću - dodala je Aneli.

- Ivane, eto ti. Kako te je u tri sekunde us*ala Aneli. Zaljubljen si u nju, ne možeš da se pomiriš s tim da smo se poljubili - istakao je Asmin.

- Na drugom mestu si ti, Aneli. Promenila si skroz priču o Asminu i njegovoj porodici, ne znaš šta pričaš. Na trećem mestu je Luka - kazao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

