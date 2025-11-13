Ponovo stao u njenu zaštitu: Đukić odbranio Teodoru od Anite, Janjuš žestoko izvređao Bebicu jer se ponižava! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Teodoru Delić.

- Kakav je osećaj biti utorak devojka? I ti si našla da prozivaš Anitu, pa Anita i Filip su bili u vezi napolju i viđali se mnesecima, a ti pre deset dana verena i izj*bana na Rasjkom i uskoči ti u krevet? Hahahaha - glasilo je pitanje.

- Taj gledalac je ozbiljan degenerik i ozbiljno ne prati situaciju. Ja Anitu nikada nisam proizivala za utorak, niti sam jednu devojku nisam prozivala za Filipa. Ja nisam utorak devojka jer nisam ništa imala sa Filipom - rekla je Teodora.

- Ja sa Anitom nisam bio u vezi, prvo to da kažem. Druga stvar i kad si u vezi se nekad izj*beš kao životinja, ali to kod njih nije tako. Ona nije utorak devojka jer ništa nismo imali, a mi ćemo naš odnos imati i spontano će sve teći. Ne mogu da kažem da ćemo biti u vezi, već ćemo pustiti vremena da budemo spontani - rekao je Filip.

- Primetila sam da se Teodora promeni prema meni, ali Filip je meni rekao da ja nisam utorak devojka i da me ne gleda tako. Mislim da se Filipu ona sviđa i da neće na taj način da je ponižava, ali mislim da od tog odnosa nema ništa zbog Bebice - rekla je Anita.

- Meni je jezivo ko god da piše ta pitanja jer se Teodora i ja nismo izj*bali, vodili smo ljubav. Ona nikada nije prozivala Anitu, tako da moja podrška nek prestane - rekao je Bebica.

- Što se nje lično tiče, ovako je pravo stanje kao što gledaoci kažu. Gore mi je da dva meseca živiš u lažnoj ljubavi i da praviš budalama sve nas. Meni ono što je Asmin u radiju danas rekao, deluje mi da je u pravu. Meni Bebica uopšte nije jasan da ima potrebu da stane uz nju posle ovog što mu je uradila - rekao je Janjuš.

- Ja ću poginuti za nju - rekao je Bebica.

- On to radi zato što se njemu nije zgadila dovoljno i nije na nju ljut i besan. Kad mu se bude zgadila, on će probuditi bes u sebi - rekao je Anđelo.

- Meni je Teodora neispravna jer svako treba da se osudi zato što ukoliko je nezadovoljna vezom treba da raskine i nastavi dallje - rekao je Luka.

