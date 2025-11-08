AKTUELNO

Zadruga

Stara ljubav zaborava nema: Sunčica nahvalila Murata, priznala da je i posle raskida uvek tu za nju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Iskreno!

Takmičari "Elite" danas su dobili zadatak od Velikog šefa da glasaju za tri osobe koje su najvelikodušnije. 

Rekao mi je da mogu da ga ošamarim: Terza misli da je ispao velikodušan prema Anđelu, Teodora priredila nikad gore PONIŽENJE Bebici! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Tri osobe koje meni najviše prijaju su Milena, Anđelo i Janjuš - rekla je Vanja Živić. 

Biću mu žena, podariću mu još dve duše: Sara Stojanović nakon 20 dana veze priznala da je Sale Luks čovek njenog života! (VIDEO)

- Prvo mesto Matora i Dragana, tu su za mene u svakom momentu. Sara je uvek tu za mene. Nas dve nismo nešto provodile vreme u poslednje vreme, ali se našla za mene kad sam imala neku svađu. Na treće mesto ću da stavim Murata. Mi nismo u nekoj komunikaciji, ali se uvek nađe tu za mene - govorila je Sunčica.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

