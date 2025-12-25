AKTUELNO

JOŠ JEDNA U NIZU: Sara Stojanović se pohvalila Toši novim momkom, veruje da će pored Murata imati najviše sreće! (VIDEO)

Šok!

Robot Toša došao je u Elitu, kako bi porazgovarao sa učesnicima. On je između ostalog, obavio razgovor i sa Dačom Virijevićem.

- Dačo, šta ima? - upitao je Toša.

- Ništa posebno se nije desilo. Imam nešto pikantno, ali to što imam da kažem, ja ću to kod Darka otkriti u Šiša baru - kazao je Dača.

- Evo nam je i Aneli koja je neraspoložena - kazao je Toša.

- Da, idu praznici, nisam nešto raspoložena, ali nije ništa stašno - kazala je Aneli.

- Evo nam ga i novi par - rekao je Dača.

- Da, evo nas. Tošo, našla sam osobu koja mi odgovara, koja mi veoma prija - kazala je Sara.

- Verovatno jer ne razume srpski, šalim se - kazao je Toša.

- Moja pesma ti je ''mlađi, treba mi neko malo mlađi...'' - pevala je Sara.

- Je l' sme Murat sada da masira druge žene? - upitao je Toša.

- Pa sme, ali ne treba da preteruje - kazala je Sara.

