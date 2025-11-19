JOŠ JEDNA LAŽ U NIZU: Aneli pokušala da optuži Asmina da joj je BRANIO da uči strani jezik, pa ubrzo demantovala svoje reči! (VIDEO)

Šok!
Asmin Durdžić i Aneli Ahmić nastavili su da isteruju stvari na čistac iz svoje prošlosti.
- Dete treba da živi u Austriji - rekao je Asmin.
- Ja bih sa ćerkom živela u Americi - kazala je Aneli.
- Ti? Kako ćeš ti jezik da naučiš? Nisi ni u Austriji želela da učiš jezik - dodao je Asmin.
- Nisi mi ti dao - dodala je Aneli.
- Ja ti nisam dao? - upitao je Asmin.
- Dobro, nije da mi nisi dao, nego sam ja Noru čuvala, ti si je čuvao kad ja odem do teretane, to je istina - kazala je Aneli.
- Onda lepo reci kako jeste, a ne da lažeš - kazao je Asmin.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: S.Z.