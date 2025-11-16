Obrnula taktiku: Aneli pokušala da Đukiću nametne Maju, nećete verovati kako je Teodora reagovala! (VIDEO)

AKTUELNO

U toku je emisija ''Nominacije'', a sada je reč dobila Aneli Ahmić kako bi dala svoj sud o nominovanim takmičarima koji su ove nedelije bili Teodora Delić i Filip Đukić

Izvlači svoju zadnjicu na finjaka: Maja unakazila Teodoru, pa poručila da jedva čeka novu nedelju i Filipovu novu utora devojku! (VIDEO)

- Što se Teodore tiče, mislim sve najgore o njoj. Mi smo se ovde družile dve godine i uvek sam bila na strani Bebcie i koliko god mi bili u konfliktu, teško mi je da ga gledam u ovakvom stanju. Znam kako se oseća kao povređen čovek, svi smo prošli kroz to. Samo bih volela da se izdigne, ali to je nemoguće i volela bih iskreno da se pomiri sa Teodorom jer znam da bi mu bilo lakše bar u ovoj prostoriji. Mislim da će ona napolju otići od njega i mislim da će mu napolju biti mnogo lakše da prebrodi sve. Što se tiče Teodore, smatram da su je mnogo pitanja pogodila jer znam kako ona funkcioniše i ona bi se sad pomirila s Bebicom, ali kroz određeni period će se pomiriti s njim. Ona je sad u strahu kako će je svi osuditi, a videla sam da je u izolaciji pričala sa Filipom da će je večeras nagaziti gledaoci. Želi sada da dokaže Filipu kako je ništa ne poljulja i vidim kako već sada spušta loptu sa Bebicom. Mislim da ovde nema ništa i da se nije probudilo nešto što se očekivalo. Teodora je zlonamerna, pakosna i tako dalje - rekla je Aneli, pa se osvrnula na Filipa:

Foto: TV Pink Printscreen

- Mislim da ništa neće biti od ovoga jer je jasno da Filip nije odlepio za njom. Prošli put sam ti rekla da smatram da si dobar dečko, tebe boli uvo za sve i sve ti je ravno do Amerike. Kada ti se Maja obrati, tu ti je osmeh na licu i ništa drugo ne pratiš. U početku su se Maja i Filip gledali kao prijatelji, ali to je preraslo u nešto više. Videli smo na klipu kako su flertovali, videla sam ispred Odabranih kako je on ljubio po vratu. Kada sam ti rekla da ti i Luka niste prijatelji, danas se ispostavilo da sam u pravu jer si bio sa Anitom u nekom odnosu iako tebe boli uvo za to. Smatram da niste prijatelji, a to što sam i ja imala prijateljicu dugo godina i jednostavno nam se putevi raziđu negde. Naravno da ostavljam Filipa - rekla je Aneli.

Da li će Bebica preživeti ovu noć? Večeras su Filip i Teodora glavna tema, on pred početak Nominacija roni gorke suze (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

