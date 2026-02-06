Karambol bivših prijatelja: Ivanu pukao film i nikad žešće izvređao Aneli, ona razvezala jezik i vratila duplo! (VIDEO)

Brutalan sukob!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a Ivan Marinković dobio je reč kako bi progovorio o druženju Aneli Ahmić i Maji Marinković.

- Ja ne mogu da verujem da jednu Maju može da nadmudri ova prostakuša iz Sarajeva. Majo, ti u svojoj sprdnji ispadaš takva budaletina i vas dve ste dva najveća blama. Samo nastavite ovako, pa ćemo vam mi malo pametniji otkriti sve, a Aneli je uvek korak ispred tebe to da znaš - rekao je Ivan.

- P*derčino raspala, ajde na mesto. Ti si rekao svoje pravo mišljenje, idi kopaj nos i idi u onaj stan iz kog ti cura voda - rekla je Aneli.

- Boli me k*rac šta ona priča. Ovde je reč o Filipu Đukiću, zato što je Aneli htela da očisti sebi put. Idi pij tvoje tabletice od kojih poludiš i želiš da imaš s*ks, ona bi se k*rala kao luda - rekao je Ivan.

- Kome ćeš ti babunu jedan? Izbori se seljačino sa jednom ženom - rekla je Aneli.

- Majo, nemoj ovo sebi da dozvoliš da te ona navlači. Jurila je Filipa na tvoje oči, a ti se opet pomiriš s njom - rekao je Ivan.

- Alkoholičaru jedan, ajde na mesto - rekla je Aneli.

- Ti mi pričaš o alkoholu, imaš u garderoberu 6 litara vina - rekao je Ivan.

- Pio si prošle godine asepsol - rekla je Aneli.

- Zamislite vi scenu da Aneli stoji ispred Maje i ne dozvoljava joj da čuje - rekao je Ivan.

- Ivan meni ne misli loše, ali ja ne dozvoljavam da se iko meša u moje druženje. Ja odlično znam šta radim i nikad neću biti s Asminom u životu - rekla je Maja.

- Smeće raspalo - rekao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić