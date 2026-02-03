Pocepan spisak Matorinih bivših prijatelja: Bori pukao film i uništio svoje remek delo, pa ponovo brutalno zaratio s njom! (VIDEO)

Nema kraja ratu!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Bori Santani kako bi progovorio o spisku bivših prijatelja Jovane Tomić Matore, koji je posle i pocepao.

- Boro, ti si sinoć izneo spisak ljudi koje je Matora izdala - rekao je Milan.

- Tako je, ima ih do 45 s kojima je bila jako bliska. Nikad nemojte da zaboravite koliko je ona loša jer je pokrala od Velikog šefa celu prodavnicu. Nju ljudi iz Železnika ne vole, svi znaju bolje nego ja i možete da ih pitate. Ona je mnoge ljude izdala tu, a glupo mi je da iznosim njihova imena. Priča da njoj kradu devojke, a ona bila dobra sa Lukom i onda mu uzela Draganu. Nemojte da zaboravite njenog druga Šebeza koji je bio s Draganom i kupio joj kuče - rekao je Bora.

- Evo ga spisak, ima 43 ljudi - rekao je Milan.

- Tako je, sve sam rekao. Nisam hteo sinoć da se izrazim da je sektašica, ali ona svaku devojku umutavi i ne znaju da priča - rekao je Bora.

- Ti si prvi počeo nas da vređaš, ne mi tebe. Boro mene zanima što si ti muvao Sanju Stanković? - rekla je Matora.

- Nikada u životu je nisam muvao - rekao je Bora.

- Ona stvarno ni sa kim ne priča - rekao je Milan.

- Ja ću zamoliti Erminu da se više ne obraća mojoj porodici. Ja imam informaciju da se ona čuje sa mojom sestrom i mojim ocem. Nemoj više da voli mog oca, nemoj više da se obraća nikome od moje porodice - rekla je Matora.

- Boro, ti ne možeš da vređaš ni Jovaninu porodicu, a ni moju - rekla je Dragana.

- Anita, Stefani, Aleks i tako dalje. Ti si ih sve omamila - rekao je Bora.

- Ja neću da se mešam u ovo, ali mene niko nije oterao - rekla je Anita.

- Ja da ti se pravdam s kim pričam neću, tebi je bitan spisak. S kim trebam da se družim, ja se družim. Na tom spisku ima 40 ljudi, a pola tih ljudi si slagao. Ja ne znam da sam se posvađala sa Ša, izgleda da ti znaš šta ja znam - rekla je Matora.

- Ma boli me k*rac za spisak, evo pocepaću ga - rekao je Bora.

- Drago mi je što si sve rekao, ali ti bi j*bao Uroša da ste sami u četiri zida. To moraš da znaš - rekla je Matora.

- Ja bih pre j*bao avatara nego Uroša - rekao je on.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić