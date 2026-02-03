AKTUELNO

Zadruga

Pocepan spisak Matorinih bivših prijatelja: Bori pukao film i uništio svoje remek delo, pa ponovo brutalno zaratio s njom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nema kraja ratu!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Bori Santani kako bi progovorio o spisku bivših prijatelja Jovane Tomić Matore, koji je posle i pocepao.

pročitajte još

ANĐEO ČUVAR! Asmin stavio verbalni štit ispred Milene, odbrusio njenim dušmanima, pa Matora POTKAČILA Janjuša! (VIDEO)

- Boro, ti si sinoć izneo spisak ljudi koje je Matora izdala - rekao je Milan.

- Tako je, ima ih do 45 s kojima je bila jako bliska. Nikad nemojte da zaboravite koliko je ona loša jer je pokrala od Velikog šefa celu prodavnicu. Nju ljudi iz Železnika ne vole, svi znaju bolje nego ja i možete da ih pitate. Ona je mnoge ljude izdala tu, a glupo mi je da iznosim njihova imena. Priča da njoj kradu devojke, a ona bila dobra sa Lukom i onda mu uzela Draganu. Nemojte da zaboravite njenog druga Šebeza koji je bio s Draganom i kupio joj kuče - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Evo ga spisak, ima 43 ljudi - rekao je Milan.

- Tako je, sve sam rekao. Nisam hteo sinoć da se izrazim da je sektašica, ali ona svaku devojku umutavi i ne znaju da priča - rekao je Bora.

pročitajte još

Dali smo ti nadimak BORA LAMA! Santana spustio glavu nakon Saletove ture prevaspitanja, pa se obrušio na Saru: Ti si radodajka! (VIDEO)

- Ti si prvi počeo nas da vređaš, ne mi tebe. Boro mene zanima što si ti muvao Sanju Stanković? - rekla je Matora.

- Nikada u životu je nisam muvao - rekao je Bora.

- Ona stvarno ni sa kim ne priča - rekao je Milan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ću zamoliti Erminu da se više ne obraća mojoj porodici. Ja imam informaciju da se ona čuje sa mojom sestrom i mojim ocem. Nemoj više da voli mog oca, nemoj više da se obraća nikome od moje porodice - rekla je Matora.

- Boro, ti ne možeš da vređaš ni Jovaninu porodicu, a ni moju - rekla je Dragana.

pročitajte još

HAOS KAKAV SE NE PAMTI! Matora se zaletela na Boru, obezbeđenje ih jedva razdvojilo! (VIDEO)

- Anita, Stefani, Aleks i tako dalje. Ti si ih sve omamila - rekao je Bora.

- Ja neću da se mešam u ovo, ali mene niko nije oterao - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja da ti se pravdam s kim pričam neću, tebi je bitan spisak. S kim trebam da se družim, ja se družim. Na tom spisku ima 40 ljudi, a pola tih ljudi si slagao. Ja ne znam da sam se posvađala sa Ša, izgleda da ti znaš šta ja znam - rekla je Matora.

- Ma boli me k*rac za spisak, evo pocepaću ga - rekao je Bora.

pročitajte još

Napravila presedan: Matora sačuvala Aneli izolacije, pa priznala koliko bi bila kvarna! (VIDEO)

- Drago mi je što si sve rekao, ali ti bi j*bao Uroša da ste sami u četiri zida. To moraš da znaš - rekla je Matora.

- Ja bih pre j*bao avatara nego Uroša - rekao je on.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Želim da mi budeš poslednja žena: Luka pokušao da zamaže Aneli oči, ona ga ponovo navlači da raskine s njom! (VIDEO)

Zadruga

Od tebe sam napravio lepoticu, a u glavi zverina: Bori ponovo pukao film, brutalno izvređao Anastasiju! (VIDEO)

Zadruga

To mami i tati pričaj da se okupaju, je l' ti jasno: Sandra pokušala da ponizi Anastasiju, pa dobila povratnu od koje se PUŠILA (VIDEO)

Zadruga

Ponovo promenila ploču: Aleksandra tvrdi da je žrtva Milovanove obmane, a evo da li bi se pomirila s njim! (VIDEO)

Zadruga

Radiš noću! Ana ispričala kako je Korda ponovo ponizio, pa dobila hladan tuš od Rade i Luke, očitali joj lekciju (VIDEO)

Zadruga

Hitan prekid Gastozove nominacije: Mića skočio kao oparen i brutalno ga izvređao, Anđela uzvratila udarac! (VIDEO)