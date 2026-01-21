To mami i tati pričaj da se okupaju, je l' ti jasno: Sandra pokušala da ponizi Anastasiju, pa dobila povratnu od koje se PUŠILA (VIDEO)

Haosu nema kraja!

Sandra Todić nakon svađe sa Boginjom, nastavila je da se svađa sa Anastasijom Brčić.

- Šta je bilo ti ku*vetino - urlala je Sandra.

- Šta ti misliš da ako neće sa mnom da će biti s tobom?! Ako ne bude sa mnom, neće te je*ati - rekla je Anastasija.

- Pa tebe je izvređao da si ružna - rekla je Sandra.

- Nije nikada bila ružna - dodao je Bora.

- Ja ti nisam bitna ovde, ku*ca dobiti ovde nećeš...Možda sam nebitna, ali za razliku od tebe nisam klošarka i znam da se ponašam - rekla je Anastasija.

- Koga ćeš ti da vrtiš ku*vo mala - rekla je Sandra.

- To je tvoja nemoć. Tu priču ostavi mami i tati, pa njima reci da se okupaju, je l' ti je jasno - rekla je Anastasija.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić