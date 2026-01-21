AKTUELNO

Zadruga

To mami i tati pričaj da se okupaju, je l' ti jasno: Sandra pokušala da ponizi Anastasiju, pa dobila povratnu od koje se PUŠILA (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haosu nema kraja!

Sandra Todić nakon svađe sa Boginjom, nastavila je da se svađa sa Anastasijom Brčić.

- Šta je bilo ti ku*vetino - urlala je Sandra.

- Šta ti misliš da ako neće sa mnom da će biti s tobom?! Ako ne bude sa mnom, neće te je*ati - rekla je Anastasija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pa tebe je izvređao da si ružna - rekla je Sandra.

- Nije nikada bila ružna - dodao je Bora.

- Ja ti nisam bitna ovde, ku*ca dobiti ovde nećeš...Možda sam nebitna, ali za razliku od tebe nisam klošarka i znam da se ponašam - rekla je Anastasija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Koga ćeš ti da vrtiš ku*vo mala - rekla je Sandra.

- To je tvoja nemoć. Tu priču ostavi mami i tati, pa njima reci da se okupaju, je l' ti je jasno - rekla je Anastasija.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ne prestaje da vileni: Ša na ivici živaca zbog Mione, želi da mu se dokaže kako joj je stalo do njega! (VIDEO)

Zadruga

Mogu da se kladim da mogu da je OPALIM KAD GOD HOĆU! Sale Luks spustio Saru Stojanović DUBLJE OD DNA! (VIDEO)

Zadruga

Gledateljka nahvalila Kačavendu i Enu, Aneli IZGORELA, pa napala Milenu: Dobila sam na poklon Pežoa od Lukine mame! (VIDEO)

Zadruga

Ti si smeće, družiš se sa svima iz interesa: Bebica nastavio žestok rat sa Kačavendom, ubeđen da je sve vreme mazala oči Anđelu! (VIDEO)

Zadruga

Radiš noću! Ana ispričala kako je Korda ponovo ponizio, pa dobila hladan tuš od Rade i Luke, očitali joj lekciju (VIDEO)

Zadruga

Pala mu roletna: Boginja pokušala da ponizi Anastasiju, pa dobila žestoku vređalicu Bore Santane! (VIDEO)