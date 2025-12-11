Ti si smeće, družiš se sa svima iz interesa: Bebica nastavio žestok rat sa Kačavendom, ubeđen da je sve vreme mazala oči Anđelu! (VIDEO)

Prozivkama nema kraja!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović dala je reč Nenadu Macanoviću Bebici kako bi prokomentarisao sukob Anđela Rankovića i Milene Kačavende.

- Ovo je pravo stanje Milene Kačavende, mene i Anđela - rekao je Bebica.

- Što se ti pronalaziš? - upitala je Milena.

- Nisam se ja pronašao nego ti, ja sam se Anđelu obratio u nominaciji - rekao je Bebica.

- Anđelo je bio taktičan, a ti si mu p*šio k*rac - rekla je Milena.

- Što mu ti nisi rekla to kad si mu već prijatelj? - upitao je Bebica.

- Nisam, imam svoje razloge - rekla je Milena.

- Tebi dolazi već treće pitanje ovde, ovo je vaše pravo stanje i ti si folirant - rekao je Bebica.

- Ja sam ovo sve znala i to je to - rekla je Milena.

- Drago mi je što si ti pokazala kakvo si smeće i da se sa svima družiš iz interesa - rekao je Bebica.

Autor: N.Panić