Kmetu raspali, bitno ti je da nekog uništiš: Mići pukao film i nikad žešće izvređao Daču, on u sve umešao Đedovića! (VIDEO)

Pakao!

Takmičari sada biraju najpokvareniju osobu u Eliti, a Lepi Mića dobio je reč.

- Kada bi me neko pitao: ''Kakav je Dača pevač'', ja bih rekao: ''Nije baš nešto'', ali kad bi me pitao: ''Kakav je kao čovek'', onda bih rekao: ''Bolji je kao pevač''. Dačo, ti si jedan kmet i ker raspli, poltrončino jedna mala samo ti je bitno da nekog uništiš. Sedi dole kmetu, ponovo čitaj molitve i ovde pričaj onda bljuvotine. Ti si takva ljiga od čoveka i ljudsko g*vno - rekao je Mića.

- Je l' sam ja tebe uvredio? Nikada nećeš biti kao ja, Đedović ti je bolna tačka - rekao je Dača.

- Mrš tamo slino ljudska ona, nađi nekog da te izj*be, a Đedoviću idi p*puši k*rac jer to dobro radiš. Broj dva je Aneli koja ovakvom kmetu oprašta i miri se s njim - rekao je Mića.

- Na prvom mestu navešću Asmina jer je ispao pokvaren kada je rekao da je namerno zaveo Aneli. Na drugom mestu nalazi se Anita koja je ispala pokvarena prema Anđelu, kao i prema Relji obzirom da je gurnula tu priču. Na trećem mestu je Ivan Marinković - rekla je Teodora.

Autor: N.Panić