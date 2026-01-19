AKTUELNO

Zadruga

Kmetu raspali, bitno ti je da nekog uništiš: Mići pukao film i nikad žešće izvređao Daču, on u sve umešao Đedovića! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pakao!

Takmičari sada biraju najpokvareniju osobu u Eliti, a Lepi Mića dobio je reč.

pročitajte još

Aktivirao vređalicu kao nikad: Dača sasuo Anđelu gorku istinu u lice, pa izrekao šok informaciju za Aneli! (VIDEO)

- Kada bi me neko pitao: ''Kakav je Dača pevač'', ja bih rekao: ''Nije baš nešto'', ali kad bi me pitao: ''Kakav je kao čovek'', onda bih rekao: ''Bolji je kao pevač''. Dačo, ti si jedan kmet i ker raspli, poltrončino jedna mala samo ti je bitno da nekog uništiš. Sedi dole kmetu, ponovo čitaj molitve i ovde pričaj onda bljuvotine. Ti si takva ljiga od čoveka i ljudsko g*vno - rekao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' sam ja tebe uvredio? Nikada nećeš biti kao ja, Đedović ti je bolna tačka - rekao je Dača.

- Mrš tamo slino ljudska ona, nađi nekog da te izj*be, a Đedoviću idi p*puši k*rac jer to dobro radiš. Broj dva je Aneli koja ovakvom kmetu oprašta i miri se s njim - rekao je Mića.

pročitajte još

Diči se onim čega se budala stidi: Uroš Stanić brutalnim prozivkama demolirao Aneli, više ne ćuti nikome! (VIDEO)

- Na prvom mestu navešću Asmina jer je ispao pokvaren kada je rekao da je namerno zaveo Aneli. Na drugom mestu nalazi se Anita koja je ispala pokvarena prema Anđelu, kao i prema Relji obzirom da je gurnula tu priču. Na trećem mestu je Ivan Marinković - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Alkoholičar raspali, pije otkad oči otvori: Teodori kočnice totalno popustile i nikad žešće izvređala Bebičinog oca, on se sve složio s njom! (VIDEO)

Zadruga

Dobila sam šta hoću i sad mrš: Aneli pukao film i zaletela se na Alibabu, on joj umire od smeha u facu! (VIDEO)

Zadruga

Smaraš me, psihopato: Maja kao paćenica moli Anitu da joj pozajmi stvari, ona je nikad žešće oduvala! (VIDEO)

Domaći

LETI PERJE! Luka skočio preko stola u nameri da dohvati Daču, obezbeđenje ga udaljilo! (VIDEO)

Zadruga

Učinio mi je najveće zlo za Novu godinu: Alibaba priznao da nikad neće oprostiti Urošu što je smuvao Đukića i Maju! (VIDEO)

Zadruga

Pokušao da ispadne frajer, ali uzalud: Luki pukao film i isprozivao Jakšićku, ona ga nikad žešće oduvala! (VIDEO)