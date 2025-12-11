AKTUELNO

Smaraš me, psihopato: Maja kao paćenica moli Anitu da joj pozajmi stvari, ona je nikad žešće oduvala! (VIDEO)

Izvor: Pinkrs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pakao!

Maja Marinković pozvala je Anitu Stanojlović i tom prilikom je zamolila da joj pozajmi njene stvari, ali Anita Stanojlović nije htela da joj da jer su joj stvari nove i ne želi da deli ni sa kim.

- Majo, brate stvarno si počela da me smaraš - rekla je Anita.

- Jesam, je l' ti se sviđa ovaj duks? - upitala je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kakva si ti psihopata, ne znam što me zoveš kad sam ti rekla da moram da iskuliram od tebe - rekla je Anita.

- Hoćeš da mi daš ovo? - upitala je Maja.

- Ne može, ne smaraj me jer sam to dobila na poklon. Majo, sačekaj slavu i Novu godinu pa ćemo se menjati. Meni su sve stvari nove, ništa nisam nosila - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dobro - rekla je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

