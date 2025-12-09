Bora prebledeo kao krpa: Uroš otkrio kako su nedeljama unazad flertovali, Santana rešio da ga tuži i zauvek prekinuo komunikaciju s njim! (VIDEO)

Pakao!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Anastasiji Brčić kako bi progovorila o aferi Bori Santani i Urošu Staniću.

- Anastasija odakle ti priča za Boru i Uroša? - upitao je Milan.

- Uroš mi je rekao da je Bora na njega imao erekciju - rekla je Anastasija.

- Moram da budem iskrena i da kažem da nisam to videla, neću da pravim od toga nikakvu frku i da mu kažem da nema potrebe da krivi nekog kad je to sam radio - rekla je Sandra.

- Bora je mene napolju zvao milion puta i nek moja drugarica to objavi. Ovo je radio sa Necom, Brendonom i sa mnom. Svim g*jevima posvećuje pažnju, a onda beži. Više puta me zvao u krevet i držali smo se za ruke. Ja sam ovde čist, a on nek se pravda za erekciju, parfeme, plaćanje mojih dugova i tako dalje - rekao je Uroš.

- Od ovoga nije istina 90 posto. On je došao na moj krevet da mi ispriča neku priču i stvarno je uspeo da me podigne u tom momentu psihički. Mene je više potreslo što je Todićka rekla da mi se digao, a to se nije desilo. Stavio sam bademantil preko one stvari da on ne bi gledao. Ja ću ga tužiti za ovo, a ja sam mu od srca dao parfem i platio mu neke dugove. On više neće imati priliku meni da priđe, to je tako i mora da zna - rekao je Bora.

- Ja sam bila u pušionici kada se pričalo o tome i ćutala sam, bila sam iznenađena. Uroš je rekao sve kako je bilo, ali su oni spremali neku centrifugu i sad mi je Sandra priznala šta su se dogovorali. Uroš je dete i voli da se igra, ali oni su prijali jedno drugom samo u ne tom s*ksualnom smislu. Bora i ja se znamo dugo godina i već sam mu govorila da izbaci Uroša iz svog kreveta - rekla je Zorica.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić