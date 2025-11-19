Izneverio si me i razočarao: Bora Santana totalno pao Boginji u očima, više ga ne smatra dobrim čovekom! (VIDEO)

Pakao!
U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a sada je Dača Virijević ugostio Anastasiju Brčić i Tanju Stijelju Boginju kako bi progovorile o svađi sa Borom Santanom.
- Bora je počeo da me vređa i celo veče me provocirao bez ikakvog razloga - rekla je Anastasija.
- Meni se sve skupilo stvarno, nisam imao nameru da onako vređam - rekao je Bora.
- Meni si zbog viskija izvređao majku i oca, a kada si video da me to ne potresa onda si prešao na sestru i brata. Ja sam tebe smatrala jako kvalitetnim momkom, ali ti si ništa - rekla je Boginja.
Autor: N.Panić