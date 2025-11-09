REINKARNACIJA KAZANOVE: Bora Santana tvrdi da je veći zavodnik od Filipa, stavio Boginji do znanja da lako svlači ženske suknjice! (VIDEO)

Opasan po ženska srca!

Tanja Stijelja Boginja razgovarala je sa Borom Santanom o njegovim propalim ljubavnim vezama.

- Anastasija sa tobom tera cirskus, sa tobom je iz dosade - kazala je Boginja.

- Ne znam odakle tebi te gluposti i što ti mene sad napadaš? Ja sam napolju gori od Filipa kakav sam. Ja ovde od žena odmaram, ne jurim nikog, ne zanima me to samo da znate, da vam bude jasno - upitao je Bora.

- Ja sam njoj rekla da te ne zavlači i ne bude sa tobom u odnosu ako je već ne zanimaš - istakla je Boginja.

-Ona mala(Anastasija) spava sa čarapama i tri pokrivača, ja to nisam u životu video - rekao je Bora.

Autor: S.Z.