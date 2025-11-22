Zaurlala iz petnih žila: Mini pala roletna i Terzu upozorila da se ne igra s njom, on rešio da obustavi svaku komunikaciju! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je s Minom Vrbaški i Borislavom Terzićem Terzom.

- Terza na osnovu čega si shvatio da su ti sve devojke nakon Sofije bile greške? - upitao je Darko.

- Mislio sam na to što sam od sebe pravio budalu i kanalio se, a ona ostala dostojanstvena. Ne priliči nijednom dečku od 34 godine da mu onakvi klipovi izlaze - rekao je Terza.

- Rekao si da ti je baš krivo što si ostavio Sofiju i da si baš ispao budala. Jel bi sve promenio, da možeš da vratiš vreme? - upitao je Darko.

- Sada kad sam smirenije glave i kad nema emocija, smatram da bi se napolju isto sve dešavalo kao i sada da sam ostao sa Sofijom. Ja sam ukanalio sebe svojim odnosima posle Sofije, a da sam ostao s njom možda bi i dalje ostali zajedno. Jeste loše da Mina to čuje, ali tu nema nikakvih emocija i bilo čega da ja kao patim - rekao je Terza.

- Kako to da i posle toliko vremena Sofija i dalje ima tu moć da te smiri utorkom? To si i sam priznao - rekao je Darko.

- Tako se poklopilo, a ja i kad sam pio i dok sam bio s njom, ona je znala da me umiri u tim situacijama. Jako je ružno što ja to sad pričam, a u odnosu sam s Minom - rekao je Terza.

- Nisi sa mnom u odnosu, niti ćeš biti - rekla je Mina.

- Očigledno mi nismo jedno za drugo, ova devojka nije dobro. Zamisli da ja njoj zabranjujem da pije, ne nego ona meni pravi presing - rekao je Terza.

- Ti jedno pokazuješ, a drugo govoriš - rekla je Mina.

- Ja sam rekao da više neću piti, i neću piti. Sofija je pričala da mi se neće mešati u odnos, a danas me provocira dva puta. Namerno dođe kod mene kad pušim. Tu nema emocija, samo sam sumirao utiske - rekao je Terza.

- On misli da ću ja da mu ćutim, pa na šta ti ja ličim? Veruj mi Darko da sam ja mirna, neki ljudi ne mogu da me prepoznaju - rekla je Mina.

- Da li si bila u pravu kad si bila u početku nepoverljiva? - upitao je Darko.

- Za mene je ovo najveće poniženje koje smo imali od početka našeg odnosa. Osam meseci je dug period i ja ne znam šta njemu može da klikne u glavi, ne znam šta bi bilo kad se napije i onda pokuša da obrlati. Ja ti sad kažem da će mi pući film i da ću ti j*bati mater - rekla je Mina.

- Ti si sa mnom završila pošto mi j*beš mater - rekao je Terza.

- On je uspeo da me isprovocira i izvukao je ovo iz mene, jako je kvaran i nemam više šta da dodam - rekla je Mina.

- Leži i češka se sa Anđelom, pa je l' ja trebam da pravim scene ovde? Povezivali je dva meseca s Asminom, ja sam ćutao. Sad je završila sa mnom, koje je ovo ponašanje - rekao je Terza.

- Koje ponašanje? - upitala je Mina.

Ti mi se smeješ u facu - rekao je Terza.

- Pa šta da radim kad mi izmamiš osmeh? - upitala je Mina.

- Pa nemoj to da radiš. Mene da zanima Sofija, ne bih je marškao i to. Ona je kvarna i znam odlično šta će ona da radi ovde - rekao je Terza.

Autor: N.Panić