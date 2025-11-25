Dobila sam šta hoću i sad mrš: Aneli pukao film i zaletela se na Alibabu, on joj umire od smeha u facu! (VIDEO)

Pakao!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Anđelu Rankoviću kako bi prokomentarisao Neria Ružanjija i

- Anđelo da li je Nerio pakostan? - upitao je Milan.

- Nije, ja sam ga naveo i na anketi plemenite osobe. Momak je skroz korektan i super, to je jedina istina. Mi smo dobili jednu stranu priče na osnovu koje iznosim svoj sud o tome. Moje lično mišljenje kažem da li je on u pravu ili ne, a što se tiče n*rkomanije to mi je stvarno gadno da komentarišem. Što se tiče Site, rekao sam da su neke stvari ružne i to je to - rekao je Anđelo.

- Matora, šta je Nerio toliko loše radio? - upitao je Milan.

- Ja sam vrlo jasna od početka, zato sam na toj anketi svrstala i Neria, Situ, Aneli i Asmina - rekla je Matora.

- Ona i bez svega ovoga što sam ja izneo, ona samo što ne završi u rijalitiju - rekao je Nerio.

- Naravno, ali ti si sam odlučio da pričaš da ti je majka monstrum i tako dalje - rekla je Matora.

- Činjenice koje je on govorio za Situ su mi katastrofalne i rekao sam i tada da bi trebala Sita da dođe i da se odbrani od svog sina. Zbog čega je on počeo da duva travu sa 16? Sita se družila s njenom tetkom, pa kako ako onda Sita pozajmljuje pare od nje? - upitao je Anđelo.

- To je laž, njena tetka i Sita se nikad nisu družile već su se samo upoznale - rekla je Aneli.

- Ona i Sita nisu pričale do njenog ulaska u Elitu 7 - rekao je Alibaba.

- Tebi ću glavu razlupati, kunem se u ćerku. Dobila sam šta sam htela od tebe i sada mrš - rekla je Aneli.

- Beži tamo, vodite je u zatvor i sklonite je od mene - rekao je Alibaba.

- U 14 godina je tu napravljen propust, s Hanom si se smuvao tada i zbog toga su se tvoji protivili. Je l' ti bio bolji odnos s majkom kad nisi bio s Hanom? - upitao je Anđelo.

- Ne - rekao je Nerio.

- Očigledno je da nije samo Hana problem već mnogo dublje nešto postoji - rekao je Anđelo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić