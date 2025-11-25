AKTUELNO

Zadruga

Dobila sam šta hoću i sad mrš: Aneli pukao film i zaletela se na Alibabu, on joj umire od smeha u facu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pakao!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Anđelu Rankoviću kako bi prokomentarisao Neria Ružanjija i

- Anđelo da li je Nerio pakostan? - upitao je Milan.

pročitajte još

Obrati pažnju na svoju ženturaču kod kuće: Aneli kao oparen napala Janjuša, ne prestaje da bljuje vatru! (VIDEO)

- Nije, ja sam ga naveo i na anketi plemenite osobe. Momak je skroz korektan i super, to je jedina istina. Mi smo dobili jednu stranu priče na osnovu koje iznosim svoj sud o tome. Moje lično mišljenje kažem da li je on u pravu ili ne, a što se tiče n*rkomanije to mi je stvarno gadno da komentarišem. Što se tiče Site, rekao sam da su neke stvari ružne i to je to - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Matora, šta je Nerio toliko loše radio? - upitao je Milan.

- Ja sam vrlo jasna od početka, zato sam na toj anketi svrstala i Neria, Situ, Aneli i Asmina - rekla je Matora.

- Ona i bez svega ovoga što sam ja izneo, ona samo što ne završi u rijalitiju - rekao je Nerio.

pročitajte još

Opšti haos u Beloj kući: Hana na meti žestokih napada, Maja i Bebica skočili da brane Neria i nju! (VIDEO)

- Naravno, ali ti si sam odlučio da pričaš da ti je majka monstrum i tako dalje - rekla je Matora.

- Činjenice koje je on govorio za Situ su mi katastrofalne i rekao sam i tada da bi trebala Sita da dođe i da se odbrani od svog sina. Zbog čega je on počeo da duva travu sa 16? Sita se družila s njenom tetkom, pa kako ako onda Sita pozajmljuje pare od nje? - upitao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- To je laž, njena tetka i Sita se nikad nisu družile već su se samo upoznale - rekla je Aneli.

- Ona i Sita nisu pričale do njenog ulaska u Elitu 7 - rekao je Alibaba.

- Tebi ću glavu razlupati, kunem se u ćerku. Dobila sam šta sam htela od tebe i sada mrš - rekla je Aneli.

pročitajte još

Mrš, izdajice porodice: Aneli pala roletna i iz petnih žila zaurlala na Neria, Kačavenda osula rafalnu paljbu po njoj i Siti! (VIDEO)

- Beži tamo, vodite je u zatvor i sklonite je od mene - rekao je Alibaba.

- U 14 godina je tu napravljen propust, s Hanom si se smuvao tada i zbog toga su se tvoji protivili. Je l' ti bio bolji odnos s majkom kad nisi bio s Hanom? - upitao je Anđelo.

- Ne - rekao je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

- Očigledno je da nije samo Hana problem već mnogo dublje nešto postoji - rekao je Anđelo.

pročitajte još

Žestoki rat tetke i sestrića! Aneli i Nerio totalno zaratili na krv i nož, umešao Alibaba i nastao haos! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ti si za mene amater: Vanja na vreme upozorila Alibabu da s njom ne igra igrice, on umire od smeha! (VIDEO)

Zadruga

Zaurlala iz petnih žila: Mini pala roletna i Terzu upozorila da se ne igra s njom, on rešio da obustavi svaku komunikaciju! (VIDEO)

Zadruga

Smiri se: Teodora moli mamu da se obuzda s izjavama za Đukića, on umire od smeha! (VIDEO)

Zadruga

Pukao joj film: Mina iz petnih žila urliče na Mikija i Jakšiću, preselo joj od njihove kupovine mira u Beloj kuću! (VIDEO)

Zadruga

Od danas ću te... Neriu pukao film, rešio da zauvek preseče i nikad direktnije se obratio tetki Aneli! (VIDEO)

Domaći

Ne može da se obuzda: Anđelo umire od smeha dok priča o njemu i Aneli, obelodanio sve o pogledima i žestokoj muvačini! (VIDEO)