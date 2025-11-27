AKTUELNO

Alkoholičar raspali, pije otkad oči otvori: Teodori kočnice totalno popustile i nikad žešće izvređala Bebičinog oca, on se sve složio s njom! (VIDEO)

Pakao!

Teodora Delić nije mogla da se smiri već je sve vreme prozivala oca Nenada Macanovića Bebice, a on je priznao da mu je otac alkoholičar koji je ljubomoran na njega.

- Prošle godine kad je moja majka iznela činjenice, ti si je izvređao najstrašnije, a onda su je gledaoci osudili što je vređala zeta kog je primala u kuću. Šta je sad onda tvoj otac? - upitala je Teodora.

- To je licemerstvo - rekao je Bebica.

- Gde su osude za njega? Nema - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nema zato što to nije rekao. Je l' si čula nekad ti mog oca da psuje? - upitao je Bebica.

- Jeste, hiljadu puta. Je l' treba ja da pričam sve što se dešavalo u toj kući? - upitala je Teodora.

- Pričaj, sve što hoćeš kaži - rekao je Bebica.

- Oćeš da pričam da je alkoholičar čovek? Da se ne trezni po ceo dan viski otkad oči otvori, zato što je alkoholičar i jer ne može bez alkohola - rekla je Teodora.

- Ja sam to rekao hiljadu puta - rekao je Bebica.

- Ti meni pričaš da me neko obožavao, ja osetim druže - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Onda su bili lažni - rekao je Bebica.

- Naravno da su bili lažni, zbog tebe - dodala je ona.

- Mene to nikad nije interesovalo - rekao je Bebica.

- Ti se nisi odvojio od mamine suknje do 37 godina i otac je rekao da su njegovi stanovi, a ti si pričao da su tvoji - rekla je Teodora.

- Milan je rekao da ima preko puta četiri stana - rekao je Bebica.

- Ovo nije lepo, ja jednu ružnu reč nisam rekla za čoveka - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Naravno da nisi ovo zaslužila, a ne verujem da je to rekao - rekao je Bebica.

- Ne može neko da smisli da se ja od 18. godine j*bem - rekla je Teodora.

- Važi - rekao je Bebica.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

