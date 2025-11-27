Koteška p*derčina, seljačina: Teodori pala roletna i na sav glas izvređala Bebičinog oca, on joj maže oči lažima! (VIDEO)

Skandal!
Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica pokačili su se oko izjave njegovog oca koju su saznali da je dao, a on je dopustio da mu Teodora najstrašnije vređa oca i potvrđivao sve što je ona rekla samo kako bi se pomirio s njom.
- To nije istina i to je to. Znam svog oca - rekao je Bebica.
- Zašto bi neko izmislio da je on to rekao? - upitala je Teodora.
- Mogu da kažu šta hoće - rekao je Bebica.
- Zašto bi iko slagao? Ne mogu da lažu na televiziji - rekla je Teodora.
- Veruj Milanu, nije rekao tako kako je rekao - rekao je Bebica.
- Kako je rekao? - upitala je Teodora.
- Videću - rekao je Bebica.
- Videćeš kad izađemo, daj ne laži više bre. Ti hoćeš da kažeš da on nije ni primio novinare? - upitala je Teodora.
- Sto posto - rekao je Bebica.
- Ja verujem da je to rekao - rekla je Teodora.
- Na osnovu čega on može to da kaže? - upitao je Bebica.
- Zašto je bio licemeran i prihvatao me svaki put? - upitala je Teodora.
- To govori o njemu, mene boli k*rac - rekao je Bebica.
- Kad je reč bila o mojoj mami, ti si je izvređao. Sad ću ja da kažem da je on seljačina koteška, koteška pederčina - rekla je Teodora.
- Tako je, kaži šta hoćeš i boli te k*rac - rekao je Bebica.
- Je l' treba to da kažem? Pederčina koteška priča to o meni koju je prihvatio u kuću - rekla je Teodora.
- Ja se slažem s tobom, a mene boli k*rac i ti to znaš - rekao je Bebica.
- On će da priča a ima dve ćerke i četiri unuke - rekla je Teodora.
- Naravno i ja sam isto to rekao - rekao je Bebica.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić