Koteška p*derčina, seljačina: Teodori pala roletna i na sav glas izvređala Bebičinog oca, on joj maže oči lažima! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Skandal!

Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica pokačili su se oko izjave njegovog oca koju su saznali da je dao, a on je dopustio da mu Teodora najstrašnije vređa oca i potvrđivao sve što je ona rekla samo kako bi se pomirio s njom.

- To nije istina i to je to. Znam svog oca - rekao je Bebica.

- Zašto bi neko izmislio da je on to rekao? - upitala je Teodora.

- Mogu da kažu šta hoće - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zašto bi iko slagao? Ne mogu da lažu na televiziji - rekla je Teodora.

- Veruj Milanu, nije rekao tako kako je rekao - rekao je Bebica.

- Kako je rekao? - upitala je Teodora.

- Videću - rekao je Bebica.

- Videćeš kad izađemo, daj ne laži više bre. Ti hoćeš da kažeš da on nije ni primio novinare? - upitala je Teodora.

- Sto posto - rekao je Bebica.

- Ja verujem da je to rekao - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Na osnovu čega on može to da kaže? - upitao je Bebica.

- Zašto je bio licemeran i prihvatao me svaki put? - upitala je Teodora.

- To govori o njemu, mene boli k*rac - rekao je Bebica.

- Kad je reč bila o mojoj mami, ti si je izvređao. Sad ću ja da kažem da je on seljačina koteška, koteška pederčina - rekla je Teodora.

- Tako je, kaži šta hoćeš i boli te k*rac - rekao je Bebica.

- Je l' treba to da kažem? Pederčina koteška priča to o meni koju je prihvatio u kuću - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja se slažem s tobom, a mene boli k*rac i ti to znaš - rekao je Bebica.

- On će da priča a ima dve ćerke i četiri unuke - rekla je Teodora.

- Naravno i ja sam isto to rekao - rekao je Bebica.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

