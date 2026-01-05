AKTUELNO

Zadruga

Učinio mi je najveće zlo za Novu godinu: Alibaba priznao da nikad neće oprostiti Urošu što je smuvao Đukića i Maju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pakao!

U toku je ''Anketa'', a takmičari imaju zadatak da izaberu najveće zlopamtilo u Beloj kući. Reč je dobila Sara Stojanović.

Zovite doktore, neka mi pomognu: Uroš ne prestaje da provocira Anitu zbog navodne afere s Reljom Popovićem! (VIDEO)

- Najveće zlopamtilo je Asmin i to prema meni. Druga osoba je Sale Luks jer kad mu se najmanje kaže, on najviše uvredi. Treća osoba je Dača - rekla je Sara.

Foto: TV Pink Printscreen

- Neću navesti Asmina jer je on neko ko želi da povrati svoje dete, mislim da nijednog trenutka nisi naneo Aneli zlo. Mislim da si od prvog dana bio okej prema njoj i bilo ti je teško kada je bila prevarena. Druga osoba je Milan i naravno Luks - rekla je Sunčica.

Trebalo je uši da operišeš, a ne majmunsku facu: Alibaba doživeo pomračenje i brutalnom vređalicom uništio Vanju Prodanović! (VIDEO)

- Zlopmatilo broj jedan Uroš Stanić jer mi je učinio najveće zlo za Novu godinu i uništio mi celu godinu - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Živela ljubav Maje i Filipa - rekao je Uroš.

- Šalim se, broj dva je Maja i treće mesto je Jovana advokatica - rekao je Alibaba.

Autor: N.Panić

