Zaključavala je sama sebe jer se plašila: Alibaba i Nerio udruženim snagama raskrinkali odnos Site i Aneli, ona ponovo završila u suzama! (VIDEO)

Pakao!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Nerio Ružanji.

Ne prestaju da rešetaju! Luka izneo sav PRALJ VEŠ iz Anelinog života, Asmin doliva ulje na vatru: Znam da si u hotelu... (VIDEO)

- Ovde se videlo da nema ni lj od ljubavi, a ovde imaju neke stvari za koje ne mislim uopšte da su istina. Mislim da je Luka slagao za grupnjake i dezedoranse, ne čini mi se iskren i mislim da hoće da je povredi. Mnoge stvari on sad iznosi koje sam ja pričao, a sad ih on predstavlja svojom istinom. Sita i Aneli nisu bile u dobrom odnosu, kao što joj je i Sita tražila novac za čuvanje Nore - rekao je Nerio.

- To nije istina, sve što je imala njena ćerka imala je i Nora. Kunem se u sve na svetu da mi nikada nije tražila pare za čuvanje Nore - rekla je Aneli.

- Ja sam čuo svojim ušima to, tražila je jer je čuvala Noru. Čak je i Sita govorila Grofici: ''Kako Aneli nije sramota da mi ne da pare''. Moram da kažem da mi je ovo katastrofalno jer je Luka branio Situ ovde životom i mene napadao, bezveze je mene napadao životom - rekao je Nerio.

Više ne može da ćuti i guta: Luka razvezao jezik o Aneli i njenom bludnom životu! Posle ovih reči nema nazad (VIDEO)

- Napolju se zna da godinama Sita i ti niste dobre - rekao je Milan.

- Ma ko to kaže? Nije istina - rekla je Aneli.

- One nisu pričale godinu dana pre Elite 7, a onda su se nakon Elite 7 pomirile - rekao je Alibaba.

- Ja sam bio tu i znam da je bila frka jer je Sita ukrala Aneli pare. Sita je zaključala sama sebe jer joj je ukrala pare i potrošila - rekao je Nerio.

Želim da je bolje upoznaš: Alibaba rešio da zakuva čorbu i izolaciju poslao Aneli i Anđela! (VIDEO)

- Ne zanima me jer lažu i iskorišćavaju situaciju - rekla je Aneli.

- Njoj da staviš pištolj na čelo, ona nikad ne bi izdala porodicu - rekao je Alibaba.

- Luka je napadao Milana kada je rekao da su oni u svađi i pravio te lažovom, a onda te ubeđivao da izmišljaš. Ovde je branio Aneli i pričao sve najbolje o njihovom odnosu. Ovo sve što radi je nametnuto na silu, sve je radio zarad podrške i fanova kao i Aneli - rekla je Miljana.

