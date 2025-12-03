AKTUELNO

Zadruga

Opšti haos u radiju: Alibaba i Terza udruženim snagama udarili na Minu, Dača uleteo i stao u njenu zaštitu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sve veća tenzija!

U toku je još jedno izdanje radio-emisija "Amnezija" koju vode i uređuju Bora Santana i Filip Đukić. Njihov gost bio je Asmin Durdžić čije su reči izazvale haos na sve strane, pa je u radio došao i Borislav Terzič Terza da mu pruži podršku i složi se sa svim što je izjavio.

- Ovde se ne radi o mojim kodeksima, kome sam ja prišao? - pitao je Viktor.

pročitajte još

Kao nekad u Zadruzi 1: Anđelo ne skida osmeh s lica, pleše i peva Džehnih stari hit! (VIDEO)

- Ona tebi, a ti treba da joj kažeš da joj je momak pijan i da ne treba večeras da ti prilazi - dodao je Asmin.

- Koga ti komentarišeš? Blam najveći na svetu - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Filipe, ti da imaš neki kodeks i ako spavaš sa njim ne možeš da s*ksaš njegovu ribu pola metra od njega i još pre toga si mu rekao laku noć - nastavio je Asmin.

- Moram da kažem da je Mića bio u pravu za sve - rekao je Terza.

pročitajte još

Klasičan paravan, najgore će proći: Haos Mine i Terze glavna tema u Beloj kući, takmičari sumanju da je ona samo ISKORISTILA Viktora! (VIDEO)

- Ovi došli da se brane, a on Minu napadao zbog Asmina. On je juče rekao Mini: "J*bao te Asmin" - rekao je Dača.

- I? On je juče rekao na "Igri istine" da neće više komentarisati Sofiju - dodao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

