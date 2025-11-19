Raščerupaću te: Terza i Mina udruženim snagama verbalno sahranili Maju, ona ostala sama na cedilu! (VIDEO)

Svi je ostavljaju na cedilu!

Mina Vrbaški nije mogla da ćuti dok je Maja Marinković prozivala, te je odmah ušla u sukob sa njom i krenula da je gazi prozivkama, a tu se uključio i Borislav Terzić Terza koji je uništio prozivkama.

- Što me spominješ? - upitala je Mina.

- Rekao mi je da sam k*rva, a ja sam rekla: ''K*rva te neće'' - rekla je Maja.

- Ma daj bre nemoj da te raščerupam - rekla je Mina.

- Ko vas dira nebitnjakovići jedni - rekla je Maja.

- Ti si od prve do devete sezone riba koja je najviše k*rčeva primila ovde - rekao je Terza.

- Ja sam dama - rekla je Maja.

- J*bem ti Takija, videćemo kad izađemo ko je Taki, a ko je Terza - rekao je Terza.

- Što me napadate? Pogledaj koji si civil, j*bem ti mater - upitala je Maja.

- Hoćeš da pričam ko te j*bao? - upitao je Terza.

- Mina te odbio - rekla je Maja.

- Mene izbacite iz svađe da vam ne bi pričala šta ste radile - rekla je Mina.

- Majo, ti si najveća dr*lja ovde - rekao je Terza.

- Što me diraš? - upitala je Maja.

- Piš*će ti tata u krilo, gaziću te do kraja - rekao je Terza.

