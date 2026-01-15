Onakve uvrede mu nikad neće oprostiti: Jovana advokatica priznala da Boru ne može da smisli, on ćuti kao zaliven! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Ivana Marinkovića.

- Ajde prokomentariši što je Jelena poslala poklone Bebici i Teodori? - glasilo je pitanje.

- Obzirom da im je poslala samo čestitku, a ne neki poklončić onda im nije prijatelj - rekao je Ivan.

Naredno pitanje bilo je za Jovanu advokaticu.

- Da li samo ti imaš porodicu i prijatelje? Imaju ih i drugi, pa ih ti psuješ. Namerno si postavila Boru i Uroša za potrčke da glumiš ludilo i žrtvu? - glasilo je pitanje.

- Malopre sam komentarisala to, činjenica je da se ne kajem zbog toga što sam rekla Asminu i Bebici. Neće niko oprati one reči koje mi je Bora izgovorio, on je presudio i promenio moju odluku - rekla je advokatica.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić