Njegov nastup me ugrizao za srce: Matora priznala da Kariću nikad neće oprostiti izdaju, i dalje ne može da poveruje šta joj je uradio! (VIDEO)

Foto: Pink.rs

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a  Joca Novinar porazgovarao je sa Jovanom Tomić Matorom o Stefanu Kariću.

- Šta se desilo sa Karićem? - upitao je Joca.

- Kada je ušla Anita, ja sam bila onako malo i rezervisana jer nisam verovala skroz sto posto u to. Postala sam mnogo drčnija i mnogo mi se stvari izdešavalo u poslednjem periodu. Meni nije normalno i nije mi po nekim kodeksima. Anđelo i ja smo napravili grešku, ali više se takve stvari ne dešavaju. Meni nije normalno da naprimer sutra pijem kafu sa Osmanom i Kristinom, a silazi moja bivša koja je njemu žena sad kao. Naše drugarstvo je završeno sada definitivno, a osim te situacije ja nemam da kažem ništa loše za njega. Posle toga sam se istresla na Dragani, ali ceo njegov nastup me ugrizao za srce - rekla je Matora, pa dodala:

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja njemu nikad ne bih uradila ovo što je on meni uradio. Izabrao je pre da se sveti Đedoviću nego neki kodeksi i naše poštovanje. Više nije ni bitno šta je hteo da postigne kada je naše drugarstvo završeno. S njegove strane očigledno nije bilo toliko jako drugarstvo i poštovanje. Ja imam Cileta kom nikad ne bih muvala bivšu devojku koliko god da mi se sviđa. Bolje da se završilo nego da budemo lažno dobri - rekla je Matora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.Panić

