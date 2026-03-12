Majine kočice popuštaju: Cimeri sigurni u njene emocije prema Asminu, ona jednom rečenicom potvrdila sumnje! (VIDEO)

Asmin blista od sreće!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Ivana Marinkovića.

Da li si skapirao šta Maja radi Asminu, pa ti je i ona dosadila?

- U početku sam bio siguran da on ima neku taktiku kad je Maja u pitanju, a nakon toga sam uvideo neke stvari. Sad vidim da je ona zaljubljena sto posto. Zaljubljeni su i jedno i drugo, dosadno mi je njihovo peckanje. Ona čeka polovinu marta da uđe Filip Car ili neko drugi, a sad je tu i Stanija. Oni su nadmašili Bebicu i Teodoru, non stop se gladaju - rekao je Ivan.

- Ja sam ozbiljan fenonmen! Ili sam ja luda ili su oni. Problem je u meni definitivno. Možda oni bolje znaju nego ja - rekla je Maja.

- Na koga si bila ljubomorna u diskoteci? - pitao je Ivan.

- Dosadan si. Njima je zanimljivo. Ja imam energiju ludaka, ne znam od čega me Radomir pravio. Neka samo oni pričaju... Ja ću se ponašati onako kako ja hoću - rekla je Maja.

- Slađem se sa Majom. Vidim da mnogima smeta što se mi družimo. U šta da se zaljubi, nismo još ni bili bliski - rekao je Asmin.

- Ne moraš odmah da se slažeš - rekla je Maša.

- Nek se uči na vreme - rekla je Maja.

- Popuštaju kočnice sa Majine strane - dodao je Uroš.

- Ovo je očito da Stanija podržava Anitu u borbi sa Aneli. Ovo je ista priča i nije ništa novo. Maja je rekla sad Asminu da se uči na vreme - rekao je Mića.

- Sve je bliža i bliža, a sve biše ga ponižava. Nijedna devojka ne bi sebi dopustila da bude bliska sa čovekom za kog misli da je loš - pričala je Matora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić