PRIJAVILA SI GA ZBOG... Asmin rešio da se suoči sa Kačavendom, otkrio da se snimala za izvesnog Davida iz Beča, otkrio detalje video snimka (VIDEO)

Anđelo Ranković je ustao u ubacio se u sukob Asmina Durdžića i Milene Kačavende i njen prijave pokojnog verenika VTK-u.

- Ja znam šta istražuje VTK-a, moram da kažem, i sada mene zanima kakve veze imaju punjene paprike sa tim, šta je ona prijavila, piškote - upitao je Anđelo,

- Što se vi bavite mojim životom - upitala je Milena.

- Pa šta si prijavila, ja sam prijavio osobu koja je uhodila mene i moju bivšu devojku - govorio je Anđelo.

- Meni je najjače da je on našao njenu drugaricu za ceveće u resoranu - rekao je Janjuš.

- Što si ti prijavila Davida, ako nisi imala video seks, prijavila si ga jer si se skidala tokom poziva, a on je bio u mraku, pa se nije videlo ko je on - govorio je Asmin.

- Šta tebe boli ku*ac - rekla je Milena.

- Je l postoje klipove - upitala je Ivana.

- Nema šanse - rekla je Milena.

- MIlena govori da je prijavila ljude, a šta se dešava što ona deli tuđe slike i to je za prijavu - govorio je Anđelo.

- Ja sam sve demantovala, momak nema 16 godina, nema snimaka nigde, nema ništa a on ako ima dokaze neka izvoli - rekala je MIlena.

- Jesi ti njega prijavila jer je umešao tvoju porodicu , i za iznudu novca - upitao je Asmin.

- NIkada u životu, nije prijavljen ni za iznodu niti za pornografiju, a to je prevarta šta je on radio - rekla je Milena.

- Milena ti si jedan ozbiljan blam, nikada ne prihvataš bilo šta kada ti neko kaže. Ti si ženo veliki blam, sve što radiš ove godine, Moram te pitati da li ti je neko rekao da nisi normalna - upitao je Janjuš.

- A tebi - upitala je MIlena.

- Jesu, i ja nisam normalna. ali nisi ni ti. Sa druge strane, ja sam pokuša da je izvodim da nije pokazala slike Anđelovog penisa svom sinu, a to nije istina, ona je sama sebi dala auto gol. Ona je meni zamerila kada sam joj ja rekao da se blamira, a oni joj govorili da je dobra, njen problem je što neće da prizna kada greši, a sada greši. - rekao je Janjuš.

- Ti si gotova, vidi ti se u očima, sada bih zaplakala - dodao je Asmin.

- Ma koga boli ku*ac - dodala je MIlena.

- Samo mi nemoj dirati porodicu - rekao je Asmin.

- Pali skraćeni - dodala je Milena.

Autor: N.B.