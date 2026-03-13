On bi pre izabrao Maju nego dete: Aneli raskrinikala Asmina, pa bivšoj drugarici dala BLAGOSLOV ZA VEZU SA NJIM (VIDEO)

Opa!
Aneli Ahmić je ustala kako bi komentarisala da li smatra da je ona problem što Maja Marinković ne ulazi u vezu sa Asminom Durdžićem:
- Majo ne brini, njemu dete nije bitno, mislim ako misliš na dete, njemu je bitna samo priča. On je takav tip, on bi pre birao ženu i devojku nego dete. Iskreno čovek koji je mene unakazio i oblatio kao niko, evo danas je rekao da on govori da je ušao ovde da bi blatio moju porodicu, Staniji je govorio kako bće da brani njihovu vezu, a on se samo igra - rekla je Aneli.
- Niko nije spomenu decu, moram to da kažem, ovde ljudi komentarišu kako žele. Aneli je pričala da je on pe*er, ona da je kriminalac, a ona narkomanka, čašćavali su se kao niko, i moram da kažem da ni ja više ne bih bila sa čovekom koji ima dete - rekla je Maja.
- Maja misli da Asmin ima dogobori sa Aneli, da zna kako da je spremi i sve, pa nju ništa ne zanima ali ako se zaljubi, Maja će prihvatiti i njegovo dete i sve. On se njoj sviđa i svi vidimo - rekao je Dača.
Autor: N.B.