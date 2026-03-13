AKTUELNO

Zadruga

On bi pre izabrao Maju nego dete: Aneli raskrinikala Asmina, pa bivšoj drugarici dala BLAGOSLOV ZA VEZU SA NJIM (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Opa!

Aneli Ahmić je ustala kako bi komentarisala da li smatra da je ona problem što Maja Marinković ne ulazi u vezu sa Asminom Durdžićem:

- Majo ne brini, njemu dete nije bitno, mislim ako misliš na dete, njemu je bitna samo priča. On je takav tip, on bi pre birao ženu i devojku nego dete. Iskreno čovek koji je mene unakazio i oblatio kao niko, evo danas je rekao da on govori da je ušao ovde da bi blatio moju porodicu, Staniji je govorio kako bće da brani njihovu vezu, a on se samo igra - rekla je Aneli.

- Niko nije spomenu decu, moram to da kažem, ovde ljudi komentarišu kako žele. Aneli je pričala da je on pe*er, ona da je kriminalac, a ona narkomanka, čašćavali su se kao niko, i moram da kažem da ni ja više ne bih bila sa čovekom koji ima dete - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Maja misli da Asmin ima dogobori sa Aneli, da zna kako da je spremi i sve, pa nju ništa ne zanima ali ako se zaljubi, Maja će prihvatiti i njegovo dete i sve. On se njoj sviđa i svi vidimo - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

