PRIJA JOJ I BIĆE SA NJIM: Sofija dala svoj sud o Maji i Asmin, ubeđena da će uskoro popustiti kočnice (VIDEO)

Opa!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a nakon snimka na kojem je Dača Virijević otkrio Mileni Kačavendi i Sofiji Janićijević šta se dešavalo između Maje i Asmina u izolaciji.

Voditeljka Ivana Šopić je nakon toga dala reč Sofiji Janićijević:

- Maja i Asmin, pa pričali smo o tome, ja moram da kažem da sam ja video prisnost, videli smo da je Asmin hranio Maju, a čula sam da je bilo poljupca. Sa druge strane, Maji Asmin prija, i voli da se igra sa njim. Maja se plaši Asminovog ponašanja, pa ne može da uplovi vezu sa njim. Iskreno imam mišljene da joj se dopada i da ona hoće da se igra sa svima, a što se diče pedogrea, ovde niko nema pedigre. Takođe glupost je da Maja neće da uđe u vezu sa njim zbog deteta,koliko se peckaju, svi vidimo da bi bila sa njim. Moramo da dodamo da se vidi kada Maju neko zaniam, a neko ne, na primeri Filip - rekla je Sofija.

- Filip je mene povredio i to je to,. Iskreno to neću da dozvolim, više da nas spajuaju, ne zanima me to - rekla je Maja.

- Maja koristin ASmina -i lepo joj je, ali videćemo - dodala je Sofija.

Autor: N.B.