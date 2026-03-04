Stalno priča o njemu: Dača dao svoj sud o Teodori i Filipu, pa otkrio da Maja jedva suzdržava emocije prema Asminu (VIDEO)

Opa!

Dačo Virijević je naredni razgovarao sa Drvetom Mudrosti, i na samom startu razgovora Dačo je otkrio Drvetu ples Asmina i Teodore.

- Oni su krenuli da igraju, pa je Asmin nudio smoki da zajedno jedu. Bebica je zapenio, a Filip je video to, i izašao je napolje, deluje mi da mu nije bilo svejedno, i ja sam se setio kada je Filip na početku svega rekao da mu smeta to kod Teodore - rekao je Dača pa je dodao:

- Kada je neko preneo Maji da su Asmin i Sara bili bliski, Maja je došla u bademantilu na žurku da proveri to, a posle mi je rekla kao da je njoj to super, ali deluje da je ljubomorisala, a Asmin mene krivi za svoje greške, a ljubomorisao je Maji na Anđela jer ona konstantno uzdiže Anđela i Anđelo je to čuo, a sada sam čuo da Anđelo neće da se javi Asminu i misli da će se tek zakuvati - rekao je Virijević.

- Dačo kako komentarišeš sve što se dešava u ljubavnom trouglu, Filip, Bebica i Teodora? - upitalo je Drvo.

- Meni je Teodora ispričala sve šta su oni pričali, i rekla mi je da je Filip od nje hteo da izvuče odgovore da li se kaje. Njoj se sviđa Filip i to iz sažaljenja, i jasno se zna da se neće vratiti Bebici kada izađe odavde, a sa druge strane Filip brani Teodoru i ja sam mu rekao da mi stalno pričamo o njemu. Filip je rekao da ne želi probleme od napada Bebice na njega, a ona se plaši Bebicinih rekacija, ali je otkinuo za Teodorom, mada se pokazao kao kukavica - rekao je Dača, pa se osvrnuo na Anitu i Luku:

- Oni neće moći očima da se gledaju, a sve probleme rešavaju sek*om. Oni vređaju svima sve, a Anita ubacuje Aneli i Anđela u sve priče da ih komentariše, a Luka isto , šta više pominje i Noru, dete, strašno. Sami ubacuju Aneli u odnos, oni su blam blamova - dodao je Dača.

- Drvo imam tajnu, da mi je Teodora rekla da se Filip plaši Bebice i da ona to vidi, i da se zbog toga distancirao od nje. I imam tajnu da Maja i dalje misli na Cara, i da joj je bilo teško kada je čula da je Poršelina imala nešto sa njim - dodao je Dača.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.B.