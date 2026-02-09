Teodora se vraća u igru?! Đukić progovorio o pogledima, pa otkrio zbog čega mu Maja nedostaje (VIDEO)

Opa!

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Uroša Stanića, Bore Santane i Anastasije Brčić, voditelj Darko Tanasijević je o svim gorućim temama porazgovarao sa Filipom Đukićem.

- Pita se Dušica da li je između tebe i Maje gotovo ili postoji još neka iskra - pitao je Darko.

- Mi nemamo komunikaciju i tako će ostati u nekom narednom periodu...Fali mi ta neka sprdnja i ta zaj*bancija...Sa Boginjom je i dalje ista relacija. Znaš kako kažu u našem narodu: "stršljen, spašen", ja mogu da srljam, ali šta dobijam?! Neću da srljam u te neke stvari. Ja sam joj rekao večeras: "imam osećaj da me se plašiš", kao da se plaši da mi priđe, da nešto kaže - rekao je Đukić.

- Ona, pošto je zaljubljena u tebe i pošto te čeka, ona očekuje i želi da joj pokažeš da je na malo većem nivou kod tebe u odnosu na druge ukućane - rekao je Darko.

- Pa čekaj, ako se ja ljubim samo s njom...Ovako sedimo uhvatimo se za ruke i tako, kapiraš?! Mene samo brine, ja do sada nisam razvio nijednu emociju da je nešto više od te neke strasti i sviđanja, tako da eto, ne znam, možda bude - rekao je Filip.

- Kako komentarišeš trenutno stanje u vezi Anite i Luke i da li i dalje ostaješ pri onom stavu da oni ne rešavaju probleme, nego ih guraju pod tepih - pitao je Darko.

- Meni tako deluje, da probleme ne rešavaju ili ih reše se*som. Odradi ih na to, se*s i onda ne pričaju o tom problemu, pa se samo gomila. Gomila se da prebaci ono od pre kada sledeći put nešto ne bude odgovaralo. Ne dopada mi se što krive druge za njihove probleme. Možda Anita misli zbog sedmice da je niko ne voli, ja to ne vidim, vidim da imaju problem s Dačom - rekao je Đukić.

- Zbog čega ljudi i dalje pričaju da se ti i Teodora i dalje gledate - pitao je Darko.

- Pa ne znam. Dođe do pogleda, ali nije to u nekom kontekstu kako je bilo - rekao je Đukić.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić