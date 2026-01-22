Ne mogu da je pročitam, ne znam ko joj je slaba tačka: Dača se pokajao zbog svađe sa Asminom, Janjuš progovorio o odnosu sa Aneli (VIDEO)

Naredno pitanje Milan Milošević pročitao je Dači Virijeviću.

- Da li ti je krivo što si tako jeftino prodao Asmina Durdžića - glasilo je pitanje.

- Ja stojim pri tome da je on mene prodao kada je ustao da brani Maju od mene, nema potrebe on da se meša, on je meni tada rekao da ne treba da vređam devojku u koju je on zaljubljen. Ja sam rekao da ću ja za dva meseca da budem najbolji za Aneli, tako je i bilo, ja i sada mogu za mesec dana da budem najbolji sa njom. Družićemo se i dalje - rekao je Dača.

- Ne slažem se, jer ja nisam dobio nijedan klip da me on ogovara iza leđa. Rekao sam da ću prvo da gledam Daču u Šiša baru i tu ću videti koliko me je prodavao (smeh) - rekao je Asmin.

Sledeće pitanje bilo je za Marka Janjuševića Janjuša.

- Janjuše, zbog čega nisi želeo da spavaš pored Aneli, šta misliš, zbog čega je insistirala da spava pored tebe - glasilo je pitanje.

- Danas sam u radiju to baš komentarisao, da na kraju sam je video da spava i da joj je hladno, dao bih joj da spava pored mene. Sve je to bilo pre ove svađe, kada me je ovde izvređala. Ne bih imao problem ni da spava pored mene, ako nema, izvoli spavaj. A da li ona prkosi?! Uopšte mi nije jasno i pre ne znam koliko vremena sam rekao, koga ona voli?! Nju ne mogu da pročitam i ne znam ko joj je slaba tačka - rekao je Janjuš.

- Ja sam rekla da ću da pređem tamo, da sam znala da je onako hladno, uzela bih krevet. Kada sam rekla: "Janjuše spavaću sa tobom", ja sam znala da neću, a ti mi nisi rekao da ne mogu - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić