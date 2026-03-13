AKTUELNO

Zadruga

ZA SVE JE KRIVA ANA ĆURČIĆ: Milena sumnja da je Asminu njena bivša kuma dala lažne informacije o njoj (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a nakon snimka na kojem Nenad Macanović Bebica koji komentariše Milenu Kačavendu, te je Milena dobila reč:

- Ja o Ani nisam iznosila ništa što se nije znalo, i pozanto je da sam sve pričala - rela je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam komentarisao da Kačavenda nema argumente ni o kome, niti kada šta govori. Tebe je Asmin predstavio kao mentola koji je prihvatio sajber se*s sa detetom. Setimo se da nije iznosila dokaze za Anu, već samo ono za što svi znaju, a sada za ASmin, on tvrdi da postoje dokazi, ona ih traži - rekao je Bebica.

- Pa ja tražim da argumentuje sve i mislim da je Ana ta koja je Asminu svašta pričala, a što se tiče Ace Bulića, sve smo rekli kako je bilo - dodala je Kačavenda.

- To nema veze sa tim, što si se ti upecala na to za tog Marka, Davida ili kako se već zove, ti si rekla da iza svega stoji Ana - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- A ko kaže da nisam, misliš da oni njega ne proveravaju i dalje. Ja sam rekla da mislim da je Ana bila iza svega toga, setimo se šta sam ja govorila sve i o Aci Buliću i o svemu, pa da napomemo i ono za Aninog zeta, što je malverzacije pravio, - rekla je Kačavedna.

- Ti si kao argument rekla da Asmin ljudima nešto stvarlja u piće, argument na tvoje porno snimke, on je tebe unakazio - dodao je Bebica.

- Ana je okačila tebe i rekla da te sve stiže, da je karma ku*ka - dodala je Ivana.

- Njoj će ćerka karma, šta joj je sve vratila - dodala je Milena.

- Ti i Ana niste pričale ništa o vašem odnosu, nego o haljini - rekao je Bebica.

- Pa ona je pričala o drugim stvarima, ne ja, ja sam joj pokazala sve - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Za šta si ti njega prijavila? Tražio je novac zar ne - upitao je Asmin.

- Pazi da ti ne kažem, ti ćeš morati da dokažeš - rekla je Milena.

- Ja sam čula šta je Asmin rekao, verujem a može da se izmisli, ali žekim dokaze , a on ako je slagao, to je strašno - rekla je Jakšićka.

- Moram da kažem, meni je dva dana pred ulazak pretila žena Ace Bulića da ne pričam ništa, i ima ko se time bavi - rekla je Milena.

Autor: N.B.

