Razvezala jezik: Dragana ustanovila zašto Asmin ima kočnicu prema Maji, za sve je kriva ONA (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku je emsija "Nominacije", ukućani Bele kuće danas biraju između Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, a voditeljka Ivana Šopić dala je reč  Vanji Prodanović.

- Moje mišljenje kao o osobama je zaista loše. Njihov odnos sada mi je iskren i navijam za njih. Aneli je skočila da se pere večeras kad je Luka rekao da ga je povredila Izolacija i ona je time dokazala da ima nečega. Greota je što je vaša igra ega i sujete dovela do povređivanja toliko ljudi i zanemarivanja deteta - rekla je Vanja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam ostavio svoj muški ponos i izvinio sam se, kome paše, paše, kome ne, boli me ku*ac - rekao je Asmin.

- Ostavljam Aneli i šaljem Asmina - rekla je Vanja.

- Ništa se nije promenilo mišljenje od prošle nedelje. Ostanite u odnosu kao do sad. Šaljem Asmina - rekla je Anastasija.

- Oni imaju neki strah od tebe. Svi kažu da ste im se smučili, a večeras vas svi vole i hvale vas. On se jako zaljubio u Maju i plašiš se Stanijine reakcije. Ti slušaš ko Maji dobacuje i pratiš svaki njen korak. Prema meni ste korektni i ovaj put ću ostaviti Aneli - rekla je Dragana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam već rekao da Asminu zameram kad u svađama sa ženama koristiš mnogo grube reči. Aneli sam zamerio nepoštovanje prema Luki, ali smatram da to treba da se završi. Ostavljam Aneli - rekao je Viktor.

Autor: A.Anđić

