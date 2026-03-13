ŽENSKAROŠ SAM, ALI... Janjuš uverava Vanju da je promenio stil života, detaljno izanalizirao njeno ponašanje: TVRDOGLAVA SI, VATRENA... (VIDEO)

Da li je iskren?!

Marko Janjušević Janjuš razgovarao je sa Vanjom Živić, usled čega je zatražio od nje da mu kaže šta iskreno misli o njemu.

- Kako bi meni bilo ovde da si ti napolju? Razmišljao bih gde si i s kim si - kazao je Janjuš.

- Da, sigurno bi o tome mislio - kazala je Vanja.

- Meni su se stvorile emocije prema tebi. Šta ti misliš o meni? - upitao je Janjuš.

- Dobar si lik, za*ebant. Koristiš ironiju, kroz to uglavnom kažeš šta misliš. Nisi normalan, to je jasno kao dan, kada su žene u pitanju. Ženskaroš si, švaler. Posvećen si i brižan otac. Muž nisi bio dobar, prevario si ženu. U suštini, ti si kul tip - kazala je Vanja.

- Saglasan sam za neke stvari, za ovo što si rekla da sam ženskaroš. Jesam, da, jesam ženskaroš. Volim da sam u prisustvu lepih i zgodnih žena, takav sam. Međutim, volim i kada imam jednu osobu pored sebe. Mene više ne radi toliko se*s sa nekim, nego da lepo zaspim pored neke žene. Kako smo mi lepo zaspali jedno pored drugog - rekao je Janjuš.

- Da, tako je. Šta ti misliš o meni? - upitala je Vanja.

- Ti si tvrdoglava i zadrta. Verujem da jesi veoma pametna, ali ne bi baš to da pokazuješ stalno, jer paziš kad šta govoriš. Mislim da si vatrena, voliš provod, da se zabavljaš. Voliš da budeš slobodna, da šetaš u gaćicama često. Ako budemo bili nekada u vezi, imaćemo oboje slobodu - rekao je Janjuš.

- Sloboda za mene nije da imam nekoliko partnera pored mog momka - rekla je Vanja.

- Mislim da ja mogu da se vidim sa svojim društvom, a ti sa svojim - kazao je Janjuš.

- To da, jeste - kazala je Vanja.

- Ja da odem sa društvom dvedeset dana na more, a ti da me pustiš - kazao je Janjuš.

- To ne - kazala je Vanja.

- Mislim da si ti žena s kojom bih vodio ljubav da smo sad napolju. Voliš da vodiš ljubav s nekim koga voliš - rekao je Janjuš.

- Naravno, jok, sa nekim koga ne volim - dodala je Vanja.

Autor: S.Z.