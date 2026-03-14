Pukla kao tempirana bomba: Matora saznala za Anitine pretnje, pa Luku i nju ugasila s pola snage! (VIDEO)

Haos u Beloj kući ne prestaje!

Voditeljka Maša Mihailović u emisiji "Pitanja novinara" pitala je Anitu Stanojlović da otkrije čime Jovanu Tomić Matoru drži u šaci, pošto je jednom prilikom rekla da zna šta je ona radila kad joj je majka umrla i šta je pisala Stefani Grujić.

- Nisam imala potrebu da se priča o tome. Izbegavam sukobe sa njom. Meni je rečeno pre nego što sam ušla ovde, a ne znam da li je to tačno. Ja sam to rekla u trenutku besa, a neću da kažem jer ne znam da li je istina jer je meni to rečeno pre nego što sam ušla. Ja biram da ne kažem. Nisam se čula sa Stefani, nego od treće osobe. Neću da se svađam sa Matorom, ne želim nove sukobe, a pošto ne znam da li je tačno neću da pokrećem osetljivu temu - govorila je Anita.

- Matora, kako ovo komentarišeš? - pitalala je Maša.

- Ja sam ostala u šoku jer sam zbog pitanja da brani Anitu se suzdržala. Šopićka je pitala Draganu samo da li je videla s*ks Anite i mene, a ja se nisam nasmejala, a ne znam šta je Luka njoj preneo. Ovo bi se desilo sve i da sam komentarisala nešto kako se njoj ne sviđa. Ne bavim se više njenim životom, niti mi je neko pričao. Ja nemam problem ni za to da pričam obzirom šta je pričano sve za dan kad mi je majka preminula. Rečeno mi je da je to rečeno Đedoviću i da će Anita da mu kaže da pusti. Ja nisam radila Stefani to prošle godine, pa neću ni Aniti, a ni ne držim je u šaci - rekla je Matora.

- Da li ti je čudno to što se bavila tvojim životom? - pitala je voditeljka.

- Pokrenula je temu i sad može ponovo da se oglasi Stefani i da se baca ljaga na moju porodicu. Ja ću da se osećam neprijatno, ali sve i da je istina da sam imala probleme na taj dan, da li će njoj to da donese sreću u vezi? Da li će izaći kao pobednik u svađi? Neće. Ja dokazujem za razliku od nje za sve za šta sam se borila i da ne bih menjala svoje vrline i mane, a ona demantuje sebe. Ja da sam ona Jovana otišla bih u rehab i napravila haos, ali ja više ta Jovana nisam. Anita i ja dva godine nismo u vezi, sad sam srećna sa ovom devojkom i krenula sam dalje, a ona pokazuje ako može u besu i svađi može da iznese to... To će i sutra da uradi. Nije ona cici mici, njeno prljave poslove je tad radio Anđelo. Za razliku od nje radila sam na sebi i moje greške su me ojačale, pogotovo prošla sezona. Ja mislim da je ovo čisto nezadovoljstvo. Oni su večeras rekli da su nezadovoljni svojim statusom. Sve i da se desi da Anita iznese šta je čula to samo priča o osobi koja nije dve godine sa mnom. Ona je htela da unajmi obezbeđenje kad je pričala Anđelu - pričala je Matora.

- Ja sam napolju dobila klip da je ona slala osobe da me prate i rečeno mi je da je to uradila Matora - dodala je Anita.

- Nikad u životu. Ja sam čula da me pratiš i da ideš zbog mene u trži centar, slala sam te dva puta, pa nikad nisam rekla da me uhodiš. Jedino mi je javljeno da ju je moj prijatelj Koka sreo ispred murije i da je davala intervju kad je išla da prijavi Anđela i tome smo se smejli. Sve i da iznesu stvari o meni neće im to doneti sreću u životu - rekla je Matora.

Autor: A. Nikolić