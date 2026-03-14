Postoji snimljen razgovor... Anita iznela nove detalje o aferi Milice Veličković i Anđela, ni ne sluti da je PR menadžerka demantovala!

U novom izdanju emisije " Sa mesta splačina" voditelji Milena Kačavenda i Danilo Virijević ugostili su Luku Vujovića i Anitu Stanojlović. Luka je na samom startu progovorio o sukobu sa Anđelom Rankovićem.

- Verovatno ne mogu i dalje da se izborim sa tako nekom situacijom. Kad je on rekao da može da opšti sa njom kad hoće, od tad je počeo taj animozitet. Ja sebe ne opravdavam. Da sam hteo drugačije bi to izgledalo. Ja mogu da očekujem da će on da muva - rekao je Luka.

- Da li mislite da je ovo konačno pravo lice Anđela, da li je istripovani Apolon sa zvezdare? - pitala je Kačavenda.

- On je neko ko za sebe misli da je bezgrešan. Mislim da je iskompleksiran i da mu je bilo u glavi " Luka je pobednik igrice". Jeste iskompleksiran jer nikad ništa nije priznao. Nikad nisam čuo od Anđela da je pogrešio - rekao je Luka.

Zatim su krenuli sa poligrafom.

- Da li je istina da tvoja veza sa Anđelom ne bi toliko bila podržana da nisi imala podršku Miće i Đedovića? - pitao je Dača.

- Da - rekla je Anita, a njen odgovor je Ivan protumačio kao istinit.

- Mislim da bi i sad ova bila podržana kad bi imali takve dve osobe - rekla je Anita.

- Da li možda napolju postoji osoba koja te smiruje kad si u vezama? - pitao je Dača.

- Napolju su drugačije okolnosti i drugačija sam u vezi - rekla je Anita.

- Da li je istina da postoje audio video snimci i skrinšotovi gde se potvrđuje da je Anđelo pisao intimne poruke Milici u šestom mesecu trudnoće? - pitao je Dačo.

- Da - rekla je Anita, a njen odgovor je Ivan protumačio kao istinit.

- Postoji razgovor gde je sve ispričano kako se i šta desilo. Slikao je svoj polni organ i slao je. Milica je ovde ušla i rekla da ima osobu napolju, a on je sedeo i tresao se da Milica ne kaže. To smo pričali Tamara, Đedović i ja - rekla je Anita.

- Da li misliš da je Anđelo bolj čovek od Aneli? - pitao je Dača.

- Ne. On je ljiga, jako loš i zao čovek - rekla je Anita.

- Da li si ti branio Aneli? - pitao je Dača.

- Ja sam branio sebe i naš odnos. Šta sam ja sve iznosio o Aneli, kako je tad nisam branio!? - rekao je Luka.

- Je l' tebi Luka stvarno pričala da Aneli ne vodi ličnu higijenu? - pitao je Dača.

- Nije mi pričao to. To je samo moj zaključak - rekla je Anita.

Autor: A.Anđić