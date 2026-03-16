Sa Mikijem sam sve glumila, da bi ovaj SMEĆAR IZGOREO! Kačavenda otkrila da je sve radila zbog Janjuša! (VIDEO)

Sad je sve jasno!

Robot Toša porazgovarao je danas sa Milenom Kačavendom o njenoj trenutnoj situaciji sa Janjušem.

- Jedini muškarac sa kojim sam ušla u emotivan odnos je Janjuš, on posle rekao da smo se j*bali, da se opere - rekla je Kačavenda.

- Sad je meni jasno sve od početka, Aneli, pa ljubomorisanje, pa Vanjino d*pe - navela je Matora.

- Da ti kažem jednu tajnu, sve sam sa Mikijem namerno odglumila, i odigrala onaj prvi ples, samo da bih videla reakciju ovog smećara, zato je on izgoreo na lisicama, i odlepio je kad sam Daču izabrala za para. Znaš šta mislim da je Janjuš tek jutros shvatio da nisam htela da ga ganjam kao uhoda, on sa mnom nema problem, da nije peckao, ništa se od ovoga ne bi desilo - rekla je Kačavenda, a onda dodala:

- Znaš šta ima novo, jutros mi se bivša drugarica pojavila na čitanju pisma bez grama šminke ko akrep - rekla je Milena.

- Boli nju k*rac za Janjuša, a i njega za nju, samo je hteo da ti pokaže da može da ti muva drugaricu - rekla je Matora.

Autor: R.L.